Экономика
Российская газетаСчетная палата усомнилась в продуктивности российской науки
Российская наука пока не стала драйвером социально-экономического развития России, хотя получает существенные государственные инвестиции. К таким выводам пришла Счетная палата (СП) по итогам анализа основных причин, сдерживающих научное развитие в России.
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с чего всё началось
Счетная палата России в рамках своего доклада, в котором оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019–2024 годы, проанализировала и науку.Телеканал 360°вчера в 17:48
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Счетная палата не считает науку драйвером социально-экономического развития
Московский Комсомолецвчера в 16:48
Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки
Коммерсантъвчера в 22:25
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