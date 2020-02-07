с чего всё началось

Российская наука пока не стала драйвером социально-экономического развития России, хотя получает существенные государственные инвестиции. К таким выводам пришла Счетная палата (СП) по итогам анализа основных причин, сдерживающих научное развитие в России.

Происшествия ФСБ задержала замначальника Генштаба Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.

Футбол Организация Евро-2020 изменит отношение к болельщикам Алексей Андреевич уверен, что Санкт-Петербург примет четыре матча чемпионата Европы на самом высоком уровне, но лично ему бы хотелось, чтобы опыт работы с иностранными болельщиками был затем использован и во время проведения нашего чемпионата.

Политика Украина потребовала от США вернуть 30 миллионов долларов за оружие Президент США Дональд Трамп не только заморозил выплату Украине 391 миллиона долларов военной помощи, но и задержал выполнение как минимум шести контрактов на поставку Киеву американского оружия и техники.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку шестой раз подряд Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6%. Это шестое снижение подряд, его прогнозировали большинство аналитиков, опрошенных Reuters (15 из 24 экономистов).

Общество Шести российским актерам запретили въезд на Украину Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.

Киберспорт Blizzard извинилась за провальный релиз Warcraft III: Reforged Warcraft III: Reforged - это ремейк одной из самых известных и популярных стратегий в реальном времени и ее дополнительной кампании The Frozen Throne.

Общество Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.

Общество Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.

Общество Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.

Футбол Кокорин заявил, что не ведет переговоров с другими клубами Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин высказался по поводу информации, недавно появившемся в СМИ о том, что ведет переговоры о трансфере в калининградскую "Балтику", передает ТАСС.