Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСчетная палата усомнилась в продуктивности российской науки

Российская наука пока не стала драйвером социально-экономического развития России, хотя получает существенные государственные инвестиции. К таким выводам пришла Счетная палата (СП) по итогам анализа основных причин, сдерживающих научное развитие в России.
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с чего всё началось
Счетная палата России в рамках своего доклада, в котором оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019–2024 годы, проанализировала
 и науку.
Телеканал 360°вчера в 17:48

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«Токсично» не госфинансирование, а подход современного государства к науке

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СП: Российская наука пока не слишком привлекательная для молодых специалистов

ПРАЙМвчера в 16:51

Счетная палата назвала госфинансирование науки «токсичным»

Телеканал 360°вчера в 18:06

Счетная палата назвала российскую науку недостаточно продуктивной

Rambler News Serviceвчера в 16:54

Счетная палата не считает науку драйвером социально-экономического развития

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Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

РБКвчера в 16:00

Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки

Коммерсантъвчера в 22:25
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Происшествия

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Lenta.ru 02:31
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Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии возросло до 61 человека.
Газета.Ru 04:02
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Организация Евро-2020 изменит отношение к болельщикам

Алексей Андреевич уверен, что Санкт-Петербург примет четыре матча чемпионата Европы на самом высоком уровне, но лично ему бы хотелось, чтобы опыт работы с иностранными болельщиками был затем использован и во время проведения нашего чемпионата.
Экономика сегодня 05 февраля в 12:10
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Политика

Украина потребовала от США вернуть 30 миллионов долларов за оружие

Президент США Дональд Трамп не только заморозил выплату Украине 391 миллиона долларов военной помощи, но и задержал выполнение как минимум шести контрактов на поставку Киеву американского оружия и техники.
Lenta.ru 05:09
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ЦБ снизил ключевую ставку шестой раз подряд

Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6%. Это шестое снижение подряд, его прогнозировали большинство аналитиков, опрошенных Reuters (15 из 24 экономистов).
Ведомости 05:30
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в центре Томска из-за уборки снега

НТВ 06:40
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Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Вести.Ru вчера в 10:40
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Михаил Муромов обвинил Аллу Пугачеву в саботаже своей карьеры

Собеседник вчера в 23:09
Общество

Шести российским актерам запретили въезд на Украину

Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
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Технологии

Xiaomi: GDSA не заинтересован в создании конкуренции с Google Play

Как заявили в пресс-службе компании, сервис китайских производителей не заинтересован в создании конкуренции с Google Play.
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Звезда «Сумерек» Келлан Латс сообщил, что у его жены случился выкидыш

В ноябре прошлого Келлан и Бриттани сообщили о том, что скоро станут родителями.
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В Солнечном-2 появятся 2 новые школы

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Армия и оружие

Власти объединят «МиГ» и «Сухой» для производства всей военной авиации

В задачи Тарасенко войдет формирование на базе «Сухого» и «МиГа» дивизиона военной авиации ОАК.
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Киберспорт

Blizzard извинилась за провальный релиз Warcraft III: Reforged

Warcraft III: Reforged - это ремейк одной из самых известных и популярных стратегий в реальном времени и ее дополнительной кампании The Frozen Throne.
Российская газета 04 февраля в 09:00
Политика

В России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев

Правительственные поправки планируется внести в закон «О гражданстве РФ».
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Рада рассмотрела 184 из 4018 поправок к закону о рынке земли

Ко второму чтению в законопроект подали 4018 правок. Сегодня депутаты успели рассмотреть только 184 правки.
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Легендарный сериал «Друзья» вернется на экраны на HBO Max

Легендарный сериал «Друзья» вернется на экраны в виде специального часового эпизода, который выйдет на HBO Max.
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Общество

Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан

Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
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Из-за теплой зимы в России могут погибнуть комары и рыбы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров.
Вести.Ru 02:53
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Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
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Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом

Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
RT на русском 07:18
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Кокорин заявил, что не ведет переговоров с другими клубами

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин высказался по поводу информации, недавно появившемся в СМИ о том, что ведет переговоры о трансфере в калининградскую "Балтику", передает ТАСС.
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Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ вчера в 03:51
Шоу-бизнес

Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии

Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
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Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск

Кузьминский суд Москвы объявил в розыск Анну Глазову, которая стала известна после выхода скандальной статьи о героине: в пятницу она не явилась на оглашение приговора за хранение наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Валерий Гаркалин госпитализирован

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