Экономика
Российская газетаСчетная палата усомнилась в продуктивности российской науки
Российская наука пока не стала драйвером социально-экономического развития России, хотя получает существенные государственные инвестиции. К таким выводам пришла Счетная палата (СП) по итогам анализа основных причин, сдерживающих научное развитие в России.
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с чего всё началось
Счетная палата России в рамках своего доклада, в котором оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019–2024 годы, проанализировала и науку.Телеканал 360°вчера в 17:48
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Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки
Коммерсантъвчера в 22:25
Счетная палата не считает науку драйвером социально-экономического развития
Московский Комсомолецвчера в 16:48
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Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Наука
Обнаружен специфический ген, влияющий на бесплодие
В ходе анализа половых желез мышей эксперты определили, что мейозин одновременно включает сотни генов, отвечающих за образование половых клеток.
Общество
Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом
Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Политика
Начались переговоры Путина и Лукашенко в Сочи
Переговоры начались в формате один на один, после чего к главам государств присоединятся члены официальных делегаций России и Беларуси.
Космос
Обнаружена необычная массивная галактика в ранней Вселенной
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Политика
В МИД России осудили затянутые проверки российских журналистов в ЕС
Внутри Европейского союза участились случаи неоправданно затянутых проверок российских журналистов со стороны полицейских и пограничных властей.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Экономика
Кредиторы Рустама Тарико подали на него в суд
Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. – Pala Assets – подала иск к бизнесмену Рустаму Тарико, требуя с него 3,7 млрд руб.
Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
Общество
Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом
В столице в ближайшие пять лет могут провести эксперимент по тестированию искусственного интеллекта.
Общество
Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора
В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской уехала в США после громкого скандала с матерью
Дочь известной певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина сбежала из России после громкого скандала с матерью на российском телевидении.
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в рамках Евротура
Россия - Финляндия Хельсинки / AbsolutTV.ru / Новости / Сборная России проиграла команде Финляндии в первом матче Шведских хоккейных игр - третьего этапа Евротура со счетом 0:3. Российские хоккеисты под руководством Алексея Кудашова пропустили в свои ворота 3 шайбы в начале первого периода.
Общество
Суд отклонил иск Дениса Глушакова к бывшей супруге
Никулинский районный суд города Москвы отклонил иск полузащитника грозненского футбольного клуба «Ахмат» Дениса Глушакова к бывшей жене Дарье.
Общество
В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое
Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.
Экономика
Мишустин разрешил раскрыть доходы своей семьи
Герасименко уточнила, что компания не имеет право раскрывать конфиденциальную информацию, однако, понимая общественную важность этого вопроса, запросила согласие на разглашение данных о доходах у членов семьи Мишустина.
Спорт
Минспорт Украины разрешил спортсменам выступать в России
Глава Министерства культуры, молодежи и спорта Украины разрешил спортсменам бороться за медали и выступать на соревнованиях в России.
Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Экономика
Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России
Самая дешевая водка в России продается в Удмуртии, Мордовии и Вологодской области.
Происшествия
Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате
Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.
Политика
Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Думы
С 2018 года Гордеев был в правительстве вице-премьером, который курировал сельское хозяйство.
Культура
Легендарный сериал «Друзья» вернется на экраны на HBO Max
Легендарный сериал «Друзья» вернется на экраны в виде специального часового эпизода, который выйдет на HBO Max.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.