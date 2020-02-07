Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСчетная палата усомнилась в продуктивности российской науки

Российская наука пока не стала драйвером социально-экономического развития России, хотя получает существенные государственные инвестиции. К таким выводам пришла Счетная палата (СП) по итогам анализа основных причин, сдерживающих научное развитие в России.
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с чего всё началось
Счетная палата России в рамках своего доклада, в котором оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019–2024 годы, проанализировала
 и науку.
Телеканал 360°вчера в 17:48

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«Токсично» не госфинансирование, а подход современного государства к науке

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ПРАЙМвчера в 16:51

Счетная палата назвала российскую науку недостаточно продуктивной

Rambler News Serviceвчера в 16:54

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РБКвчера в 16:00

Счетная палата назвала госфинансирование науки «токсичным»

Телеканал 360°вчера в 18:06
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Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

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Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
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РИА Новости вчера в 16:14
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Экономика

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Экономика

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Глава Министерства культуры, молодежи и спорта Украины разрешил спортсменам бороться за медали и выступать на соревнованиях в России.
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Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

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ТАСС вчера в 17:25
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