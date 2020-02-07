с чего всё началось

Российская наука пока не стала драйвером социально-экономического развития России, хотя получает существенные государственные инвестиции. К таким выводам пришла Счетная палата (СП) по итогам анализа основных причин, сдерживающих научное развитие в России.

Наука Обнаружен специфический ген, влияющий на бесплодие В ходе анализа половых желез мышей эксперты определили, что мейозин одновременно включает сотни генов, отвечающих за образование половых клеток.

Общество Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.

Происшествия ФСБ задержала замначальника Генштаба Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.

Политика Начались переговоры Путина и Лукашенко в Сочи Переговоры начались в формате один на один, после чего к главам государств присоединятся члены официальных делегаций России и Беларуси.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Экономика Кредиторы Рустама Тарико подали на него в суд Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. – Pala Assets – подала иск к бизнесмену Рустаму Тарико, требуя с него 3,7 млрд руб.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6% Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.

Хоккей Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в рамках Евротура Россия - Финляндия Хельсинки / AbsolutTV.ru / Новости / Сборная России проиграла команде Финляндии в первом матче Шведских хоккейных игр - третьего этапа Евротура со счетом 0:3. Российские хоккеисты под руководством Алексея Кудашова пропустили в свои ворота 3 шайбы в начале первого периода.

Общество Суд отклонил иск Дениса Глушакова к бывшей супруге Никулинский районный суд города Москвы отклонил иск полузащитника грозненского футбольного клуба «Ахмат» Дениса Глушакова к бывшей жене Дарье.

Общество В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.

Экономика Мишустин разрешил раскрыть доходы своей семьи Герасименко уточнила, что компания не имеет право раскрывать конфиденциальную информацию, однако, понимая общественную важность этого вопроса, запросила согласие на разглашение данных о доходах у членов семьи Мишустина.

Спорт Минспорт Украины разрешил спортсменам выступать в России Глава Министерства культуры, молодежи и спорта Украины разрешил спортсменам бороться за медали и выступать на соревнованиях в России.

Культура Американский актер Кирк Дуглас скончался Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.