Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСчетная палата усомнилась в продуктивности российской науки

Российская наука пока не стала драйвером социально-экономического развития России, хотя получает существенные государственные инвестиции. К таким выводам пришла Счетная палата (СП) по итогам анализа основных причин, сдерживающих научное развитие в России.
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с чего всё началось
Счетная палата России в рамках своего доклада, в котором оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019–2024 годы, проанализировала
 и науку.
Телеканал 360°06 февраля в 17:48

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Счетная палата назвала госфинансирование науки «токсичным»

Телеканал 360°06 февраля в 18:06

«Токсично» не госфинансирование, а подход современного государства к науке

REGNUMвчера в 05:06

Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки

Коммерсантъ06 февраля в 22:25

Обнародованы данные о «токсичных» проблемах российской науки

Московский Комсомолецвчера в 09:13

Счетная палата назвала российскую науку недостаточно продуктивной

Rambler News Service06 февраля в 16:54

Счетная палата считает, что наука не двигает социально-экономическое развитие РФ вперед

ТАСС Наука 06 февраля в 16:24

Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

РБК06 февраля в 16:00
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Хоккей

Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Евротура

Сборная России проиграла команде Финляндии в матче в вынесенном матче третьего этапа Евротура "Шведские игры".
Газета.Ru 06 февраля в 14:00
Происшествия

Президент Казахстана сообщил о погибших в ходе стычек и массовой драки

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе стычек и массовой драки в нескольких населенных пунктов Жамбылской области есть жертвы и пострадавшие.
РЕН ТВ 00:28
Политика

Сотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома

Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.
ТАСС вчера в 16:52
Экономика

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 18:31
Шоу-бизнес

Певец Сергей Минаев в 90-х проиграл жену в карты в Красноярске

Певец и шоумен Сергей Минаев в телепередаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым вспомнил, как в 90-х годах XX века проиграл жену в карты во время поездки в Красноярск.
Актуальные Новости вчера в 10:44
Политика

Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Россия привыкла, что США все время выступают с угрозами, в частности, в адрес российской «Роснефти» и санкциям за взаимодействие с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро.
Капитал страны вчера в 00:49
Единоборства

Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Газета.Ru вчера в 13:30
Происшествия

СКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина

Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.
ФАН вчера в 13:21
Спорт

Юсков выиграл забег на 1500 метров на этапе Кубка мира в Калгари

Спорт-Экспресс вчера в 16:57
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Собеседник 06 февраля в 09:01
Общество

Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане

Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
RT на русском вчера в 22:29
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Шоу-бизнес

Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
УтроNews вчера в 11:28
Фигурное катание

Валиева победила на юниорском первенстве России

13-летняя Камила Валиева стала победительницей первенства России по фигурному катанию в соревновании одиночниц.
ProstoProSport вчера в 14:21
Политика

Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
РБК вчера в 23:24
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Общество

Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане

В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Газета.Ru 00:32
Шоу-бизнес

Юлий Гусман назвал размер своей пенсии

Режиссер театра и кино, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман рассказал, какую пенсию получает.
Известия вчера в 19:11
Авто

Автомобили Kia подорожали в России

Компания KIA подняла цены на свои автомобили в России на 10−50 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные сайта "Цена Авто".
Деловое.ТВ вчера в 14:02
Экономика

Греф предсказал влияние коронавируса на экономику

Последствия, которые окажет коронавирус на мировую экономику, могут быть значительными.
REGNUM 06 февраля в 11:24
Политика

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

Российская газета 01:30
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Российская газета вчера в 04:24
Политика

В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета

Канадские юристы подали в суд иск к Ирану в связи с крушением самолета Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране.
ТАСС вчера в 14:58
Общество

Аномально высокая погода зафиксирована в Антарктиде

Глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио, капитан Маурисио Николас Лауриси заявил, что в четверг, 6 января, на научно-исследовательской станции Эсперанса были зафиксированы + 18, 3 ° C. Отмечается, что это исторически рекордный с 1967 года показатель.
Газета.Ru вчера в 20:31
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Хоккей

Мэттьюс догнал Овечкина в снайперской гонке НХЛ

Матч завершился победой канадской команды в овертайме со счётом 5:4. Один из голов "Торонто" записал на свой счёт Остон Мэттьюз, который тем самым довёл число заброшенных шайб в сезоне до 40 и сравнялся с Александром Овечкиным из "Вашингтона".
Sport.ru 01:30
Культура

Новое шоу Собчак обвинили в плагиате

Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Gazeta.SPb вчера в 13:28
Общество

В Кирове проверяют данные об убивающем ветеранов враче

Москва 24 вчера в 08:37
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

ТАСС 06 февраля в 17:25
Интернет

Google Chrome начнёт блокировать загрузку файлов по HTTP

Браузер Google Chrome начнёт блокировать загрузку файлов, передаваемых по протоколу HTTP.
Актуальные Новости 01:13
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