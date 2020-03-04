Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ Счетной палате усомнились в прогнозе по снижению бедности в России

Новых социальных инициатив может не хватить для снижения уровня бедности в 2020 году. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект поправок в федеральный бюджет на 2020-2022 годы.
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с чего всё началось

Счетная палата усомнилась в достижении цели по борьбе с бедностью

Серьезного перераспределения по доходам не будет Ускорение темпов снижения бедности в 2020 году обеспечивается за счет значительного изменения "исторически устойчивых" параметров распределения российского населения по доходам в прогнозе на текущий год, и это создает риски недостижения прогнозных значений по уровню бедности, указывают также эксперты Счетной палаты.
РБК03 марта в 16:00

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В Счетной палате сомневаются, что инициатив Путина достаточно для сокращения числа бедных

Znak.com03 марта в 21:33

В Счетной палате усомнились в реализации плана по снижению бедности в России

Известиявчера в 02:31

В России усомнились в реализации плана по снижению бедности

Lenta.ruвчера в 01:27

В Счетной палате сомневаются в снижении бедности до 10,8% в 2020 году

ТАССвчера в 01:11

Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности

Газета.Ruвчера в 06:12

Счетная палата усомнилась в планах правительства о достижении цели в борьбе с бедностью

URA.Ru03 марта в 18:57

Счетная палата усомнилась в достижении цели по борьбе с бедностью

РБК03 марта в 16:00
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана

РИА Новости вчера в 04:21
Общество

Эпидемиолог предсказал Китаю вторую волну эпидемии коронавируса

Власти Китая ввели целый комплекс мер по сдерживанию эпидемии коронавируса в стране, однако снятие карантинных ограничений может спровоцировать вторую волну распространения инфекции.
Известия вчера в 22:30
Происшествия

Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области

РБК вчера в 20:11
Здоровье

В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess

Анализы девяти помещенных под карантин во Владивостоке россиян с круизного лайнера Diamond Princess показали отрицательный результат по коронавирусу, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья со ссылкой на данные новосибирского научно-исследовательского центра "Вектор".
РИА Новости вчера в 22:15
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия 03 марта в 09:04
Футбол

Фернандес рассказал о стычке с Ребровым

Ребров толкнул молодого игрока, однако Фернандес встал на защиту своего одноклубника, после чего у него завязалась стычка с футболистами "Спартака".
ProstoProSport вчера в 17:15
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:20
Общество

«Половинка меня ушла»: в Москве кремировали мужа блогерши Диденко

Вести.Ru вчера в 13:45
Шоу-бизнес

Кафельников обвинил дочь в постоянной лжи

Lenta.ru вчера в 09:14
Шоу-бизнес

Алексей Панин признался, что хочет навсегда уехать из России

Скандальный актер Алексей Панин изменил свою позицию относительно возвращения Крыма в состав России, заявив об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 03 марта в 15:02
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия вчера в 16:23
Происшествия

Роналдиньо подозревается в использовании фальшивого паспорта

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо подозревается в использовании поддельного паспорта для въезда в Парагвай, сообщает ABC Color.
Газета.Ru вчера в 23:35
Космос

РАН планирует пожаловаться на Илона Маска в ООН

В Российской академии наук (РАН) возмутились настолько сильно, что даже готовят жалобу на Илона Маска, которую планируют отправить в ООН.
V-kosmose.com вчера в 01:45
Общество

Британская полиция изъяла у Тинькова кипрский паспорт

У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта и документ о резидентстве Италии.
Ведомости вчера в 20:00
Политика

Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины

Рада Украины на внеочередном заседании объявила о назначении Дениса Шмыгаля главой правительства.
Политическая Экспертиза вчера в 11:59
Технологии

Американская ассоциация психологов уточнила своё исследование о связи видеоигр и насилия

Американская ассоциация психологов выпустила уточнение для своего исследования 2015 года о влиянии жестоких видеоигр на проявления насилия.
CyberSport.ru вчера в 23:41
Общество

Мишустин уволил замглавы Минздрава

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения Сергея Краевого, говорится в соответствующем распоряжении.
Rambler News Service вчера в 04:21
Общество

Правительство пересмотрит регулирование оборота оружия

Правительство премьер-министра Михаила Мишустина возобновило пересмотр обязательных требований к бизнесу, который инициировал его предшественник Дмитрий Медведев («регуляторная гильотина»), и сразу расширило перечень сфер, которых коснется реформа.
Ведомости вчера в 15:55
Общество

В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
Политика

Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
RT на русском вчера в 05:58
Хоккей

Россия может провести чемпионат мира по хоккею

Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Спорт день за днем вчера в 12:43
Политика

Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
РБК вчера в 13:24
Общество

Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр скончался в возрасте 100 лет

Хавьер Перес де Куэльяр стал пятым генеральным секретарем ООН, занимая данный пост с 1 января 1982 года по 31 декабря 1991 года.
Газета.Ru вчера в 22:30
Наука

В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон

В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон.
Piter.tv 02 марта в 08:05
Экономика

У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей

«Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.
Коммерсантъ Казань вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела

Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Дни24 вчера в 08:30
Транспорт

«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД

Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер.
РБК вчера в 21:42
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Газета.Ru 03 марта в 03:50
Фигурное катание

Тутберидзе прибыла в Таллин на юниорский ЧМ

Известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прибыла в Таллин для поддержки своих учеников на чемпионате мира среди юниоров.
RT на русском вчера в 07:10
Происшествия

В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек

РИА Новости вчера в 18:58
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Ежегодное послание президента Федеральному Собранию в 2020 годуБольше новостей по теме
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