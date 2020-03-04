Серьезного перераспределения по доходам не будет Ускорение темпов снижения бедности в 2020 году обеспечивается за счет значительного изменения "исторически устойчивых" параметров распределения российского населения по доходам в прогнозе на текущий год, и это создает риски недостижения прогнозных значений по уровню бедности, указывают также эксперты Счетной палаты.

с чего всё началось

Новых социальных инициатив может не хватить для снижения уровня бедности в 2020 году. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект поправок в федеральный бюджет на 2020-2022 годы.

В Счетной палате усомнились в прогнозе по снижению бедности в России

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