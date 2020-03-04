Экономика

Красная веснаКрасная веснаСчетная палата усомнилась в реализации плана по снижению бедности

Прогноз правительства по снижению уровня бедности в стране до 10,8% за 2020 год завышен, говорится в заключении Счетной палаты относительно проекта поправок в федеральный бюджет на 2020–2022 годы.
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Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности

Газета.Ru06:12

Счетная палата усомнилась в достижении цели по борьбе с бедностью

РБКвчера в 16:00

В России усомнились в реализации плана по снижению бедности

Lenta.ru01:27

В Счетной палате сомневаются в снижении бедности до 10,8% в 2020 году

ТАСС01:11

В Счетной палате сомневаются, что инициатив Путина достаточно для сокращения числа бедных

Znak.comвчера в 21:33

Счетная палата усомнилась в планах правительства о достижении цели в борьбе с бедностью

URA.Ruвчера в 18:57

В Счетной палате усомнились в реализации плана по снижению бедности в России

Известия02:31
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Политика

Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины

Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.
Российская газета 11:35
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Физик объяснил, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы

Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов отметил, что сейчас человечество еще не располагают аппаратурой, которая выделяет из общего космического шума сигналы внеземных цивилизаций.
Shraibikus News 02 марта в 04:27
Общество

В Петербурге закрыли на карантин общежитие СЗГМУ им. Мечникова

Общежития Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) имени И. И. Мечникова в Санкт-Петербурге закрыли на карантин.
РБК 17:29
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива

Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Salt Mag 03:01
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Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Газета.Ru 07:00
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Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене

Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
REGNUM 15:52
Общество

Госдума ограничит продажу алкоголя в жилых домах

Авторы инициативы предлагают распространить на «наливайки» запрет на продажу спиртного с 23 до 8 часов на федеральном уровне, а также оставить за регионами право ужесточения.
Мир новостей 06:50
Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
ФедералПресс 05:53
Общество

Как власти Москвы собираются бороться с коронавирусом

Московские власти разработали план мер по борьбе с коронавирусом по трем сценариям его распространения: «А», «Б» и режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 13:52
Армия и оружие

Пришли на базу: Анкаре не удается переломить ситуацию в Ливии

В ночь на 3 марта главная военная база Анкары — аэропорт Митига — была вновь обстреляна и получила серьезные повреждения.
Известия 12:17
Происшествия

Следствие по делу историка Соколова завершено

RT на русском вчера в 09:35
Экономика

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента

Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Коммерсантъ 15:09
Футбол

ПСЖ разгромил «Лион» и вышел в финал Кубка Франции

В полуфинале Кубка Франции ПСЖ уверенно обыграл "Лион" и прошел в финал турнира (1:5). Это шестой финал Кубка для "парижан".
LiveSport.ru 17:05
Единоборства

Александр Емельяненко проведёт бой с Минеевым по правилам бокса

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что намерен провести поединок по правилом бокса с другим бойцом ММА — Владимиром Минеевым.
RT на русском 13:39
Общество

Сбербанк смоделировал распространение коронавируса в России

Искусственный интеллект Сбербанка построил три модели распространения коронавируса в России, заявил глава банка Герман Греф.
РИА Новости 09:53
Футбол

Гол в ворота «Тоттенхэма» признан лучшим в туре АПЛ

Мексиканец ударом из пределов штрафной забил победный мяч в ворота «Тоттенхэма» (3:2). В пятерку лучших также вошли голы Джамала Льюиса («Норвич»), Джаррода Боуэна («Вест Хэм»), Исмаилы Сарра («Уотфорд») и Сержа Орье («Тоттенхэм»).
Lenta.ru 17:29
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Здоровье

Сергей Носов: Медицинский персонал сокращать мы не будем, а централизация касается только финансово-хозяйственной деятельности

Губернатор Магаданской области провел встречу с врачами Магаданской областной больницы.
Колыма-информ вчера в 17:03
Космос

Boeing признал проблемы в программном обеспечении Starliner

Руководитель проекта Starliner в американском аэрокосмическом концерне Джон Малхолланд официально признал, что в тестовый полёт к международной космической станции (МКС) была отправлена капсула, которая не прошла положенные перед запуском проверки.
Популярная механика 02 марта в 03:22
Армия и оружие

В сирийском Идлибе погибли двое турецких военных, шестеро пострадали

Министерство национальной обороны Турции сообщило, что в сирийской провинции Идлиб погибли двое турецих военнослужащих, еще шестеро получили ранения.
РЕН ТВ 03:05
Здоровье

В России сложилась кризисная ситуация с лекарствами от муковисцидоза

Ситуация стала накаляться в конце прошлого года, когда иностранные компании начали массовый вывод препаратов с российского рынка.
Московский Комсомолец вчера в 11:29
Футбол

Алана Мамаева рассказала, что тюремное заключение мужа спасло их брак

Супруга российского футболиста Алана Мамаева рассказала, что тюремное заключение мужа спасло их брак.
Дни24 02 марта в 07:37
Футбол

Тедеско: надеюсь, что Бакаев сможет сыграть с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о травме полузащитника Зелимхана Бакаева, который получил сотрясение мозга в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2). Хавбек был заменён в перерыве, вместо него на поле вышел Гус Туль.
Чемпионат 14:54
Происшествия

В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Интерфакс 08:36
Общество

В Италии все школы и институты закрывают из-за коронавируса

Местные средства массовый информации уточняют, что правительство государства планировало закрыть школы и университеты по всей Италии с четверга или с понедельника, то есть с 5 или 9 марта соответственно.
Ореанда-Новости 14:00
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК 12:20
Происшествия

Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25

Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители.
Известия вчера в 20:00
Политика

Евросоюз отвергает миграционное давление Турции в политических целях

Европейский союз (ЕС) отвергает использование Турцией миграционного давления в политических целях, говорится в официальном заявлении Совета Европы.
Газета.Ru 15:53
Шоу-бизнес

Рената Литвинова назвала Земфиру «даром» в интервью Ксении Собчак

В процессе разговора актриса рассказала о дружбе с Земфирой, назвав рок-певицу «даром».
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Экономика

Blackstone не понравилось в России

Американский фонд продает всю недвижимость Иностранные инвесторы в недвижимость, несмотря на оживление на московском офисном рынке, не оставляют попыток покинуть Россию.
Коммерсантъ 17:34
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Ежегодное послание президента Федеральному Собранию в 2020 годуБольше новостей по теме
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