Экономика
Красная веснаСчетная палата усомнилась в реализации плана по снижению бедности
Прогноз правительства по снижению уровня бедности в стране до 10,8% за 2020 год завышен, говорится в заключении Счетной палаты относительно проекта поправок в федеральный бюджет на 2020–2022 годы.
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Политика
Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины
Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.
Космос
Физик объяснил, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы
Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов отметил, что сейчас человечество еще не располагают аппаратурой, которая выделяет из общего космического шума сигналы внеземных цивилизаций.
Общество
В Петербурге закрыли на карантин общежитие СЗГМУ им. Мечникова
Общежития Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) имени И. И. Мечникова в Санкт-Петербурге закрыли на карантин.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива
Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Происшествия
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Общество
Госдума ограничит продажу алкоголя в жилых домах
Авторы инициативы предлагают распространить на «наливайки» запрет на продажу спиртного с 23 до 8 часов на федеральном уровне, а также оставить за регионами право ужесточения.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Общество
Как власти Москвы собираются бороться с коронавирусом
Московские власти разработали план мер по борьбе с коронавирусом по трем сценариям его распространения: «А», «Б» и режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
Армия и оружие
Пришли на базу: Анкаре не удается переломить ситуацию в Ливии
В ночь на 3 марта главная военная база Анкары — аэропорт Митига — была вновь обстреляна и получила серьезные повреждения.
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Экономика
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента
Госдума одобрила выделение денег на социальные инициативы президента Государственная дума 4 марта приняла в первом чтении новую редакцию закона о федеральном бюджете на 2020–2022 годы, обеспечивающую финансированием социальные инициативы Владимира Путина.
Футбол
ПСЖ разгромил «Лион» и вышел в финал Кубка Франции
В полуфинале Кубка Франции ПСЖ уверенно обыграл "Лион" и прошел в финал турнира (1:5). Это шестой финал Кубка для "парижан".
Единоборства
Александр Емельяненко проведёт бой с Минеевым по правилам бокса
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что намерен провести поединок по правилом бокса с другим бойцом ММА — Владимиром Минеевым.
Общество
Сбербанк смоделировал распространение коронавируса в России
Искусственный интеллект Сбербанка построил три модели распространения коронавируса в России, заявил глава банка Герман Греф.
Футбол
Гол в ворота «Тоттенхэма» признан лучшим в туре АПЛ
Мексиканец ударом из пределов штрафной забил победный мяч в ворота «Тоттенхэма» (3:2). В пятерку лучших также вошли голы Джамала Льюиса («Норвич»), Джаррода Боуэна («Вест Хэм»), Исмаилы Сарра («Уотфорд») и Сержа Орье («Тоттенхэм»).
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Здоровье
Сергей Носов: Медицинский персонал сокращать мы не будем, а централизация касается только финансово-хозяйственной деятельности
Губернатор Магаданской области провел встречу с врачами Магаданской областной больницы.
Космос
Boeing признал проблемы в программном обеспечении Starliner
Руководитель проекта Starliner в американском аэрокосмическом концерне Джон Малхолланд официально признал, что в тестовый полёт к международной космической станции (МКС) была отправлена капсула, которая не прошла положенные перед запуском проверки.
Армия и оружие
В сирийском Идлибе погибли двое турецких военных, шестеро пострадали
Министерство национальной обороны Турции сообщило, что в сирийской провинции Идлиб погибли двое турецих военнослужащих, еще шестеро получили ранения.
Здоровье
В России сложилась кризисная ситуация с лекарствами от муковисцидоза
Ситуация стала накаляться в конце прошлого года, когда иностранные компании начали массовый вывод препаратов с российского рынка.
Футбол
Алана Мамаева рассказала, что тюремное заключение мужа спасло их брак
Супруга российского футболиста Алана Мамаева рассказала, что тюремное заключение мужа спасло их брак.
Футбол
Тедеско: надеюсь, что Бакаев сможет сыграть с «Краснодаром»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о травме полузащитника Зелимхана Бакаева, который получил сотрясение мозга в матче 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2). Хавбек был заменён в перерыве, вместо него на поле вышел Гус Туль.
Происшествия
В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус
В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Общество
В Италии все школы и институты закрывают из-за коронавируса
Местные средства массовый информации уточняют, что правительство государства планировало закрыть школы и университеты по всей Италии с четверга или с понедельника, то есть с 5 или 9 марта соответственно.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Происшествия
Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25
Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители.
Политика
Евросоюз отвергает миграционное давление Турции в политических целях
Европейский союз (ЕС) отвергает использование Турцией миграционного давления в политических целях, говорится в официальном заявлении Совета Европы.
Шоу-бизнес
Рената Литвинова назвала Земфиру «даром» в интервью Ксении Собчак
В процессе разговора актриса рассказала о дружбе с Земфирой, назвав рок-певицу «даром».
Экономика
Blackstone не понравилось в России
Американский фонд продает всю недвижимость Иностранные инвесторы в недвижимость, несмотря на оживление на московском офисном рынке, не оставляют попыток покинуть Россию.