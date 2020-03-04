Серьезного перераспределения по доходам не будет Ускорение темпов снижения бедности в 2020 году обеспечивается за счет значительного изменения "исторически устойчивых" параметров распределения российского населения по доходам в прогнозе на текущий год, и это создает риски недостижения прогнозных значений по уровню бедности, указывают также эксперты Счетной палаты.

с чего всё началось

Авторы указывают на то, что планируемое «быстрое снижение уровня бедности обеспечивается за счет значительного изменения исторически устойчивых параметров распределения населения по доходам, что создает риски не достижения прогнозных значений».

Происшествия В Сочи локализовали пожар на рынке Спасатели локализовали пожар, охвативший 500 квадратных метров на рынке в Адлерском районе Сочи, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Политика Байден побеждает на праймериз демократов в «супервторник» Джо Байден уверенно побеждает в 8 из 14 штатов на праймериз в "супервторник", обгоняя лидера национальных опросов Берни Сандерса.

Общество В Госдуме раскритиковали предложение ввести налог на собак Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов раскритиковал инициативу введения налога для владельцев собак.

Происшествия В Подмосковье сбежал пациент с подозрением на коронавирус В Подмосковье из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Экономика Путин объяснил падение доходов россиян «объективными обстоятельствами» В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падения доходов населения.

Политика Котюков назначен на пост замминистра финансов Бывший глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков назначен на должность заместителя министра финансов.

Экономика Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».

Общество Точное число случаев заражения коронавирусом назвал Роспотребнадзор По состоянию на 3 марта в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом COVID-19, в том числе, как сообщал сайт Бердск-Онлайн, один случай - в Москве.

Киберспорт Rainbow Six Siege станет временно бесплатной С 5 по 9 марта в Rainbow Six Siege пройдут выходные бесплатной игры.

Происшествия Главного свидетеля по делу Хорошавина приговорили к условному сроку Фото: Ксения Даринская / Sakh.com Вынесен обвинительный приговор бывшему руководителю секретариата губернатора Сахалинской области Вячеславу Горбачеву - главному свидетелю по делу о взяточничестве, возбужденному против экс-губернатора Александра Хорошавина, сообщило агентство "Интерфакс".

Происшествия Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.