Экономика
Газета.RuСчетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян. Предложенных для этого мер соцподдержки недостаточно, полагают в ведомстве.
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с чего всё началось
Серьезного перераспределения по доходам не будет Ускорение темпов снижения бедности в 2020 году обеспечивается за счет значительного изменения "исторически устойчивых" параметров распределения российского населения по доходам в прогнозе на текущий год, и это создает риски недостижения прогнозных значений по уровню бедности, указывают также эксперты Счетной палаты.РБКвчера в 16:00
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Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси
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Общество
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Общество
Лукашенко пообещал продолжить покупать нефть у России
Белоруссия продолжит покупать нефть в России, но будет работать и с другими поставщиками данного вида топлива.
Технологии
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Общество
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СКР проводит доследственную проверку массового отравления в Иркутске
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ФРГ передаст России данные о советских военнопленных
Главы внешнеполитических ведомств Германии и РФ подписали соглашение о передаче информации о 500 тыс. военнопленных и интернированных советских граждан, которые погибли в германском плену.
Авто
Начаты продажи кроссовера Kia Seltos в России
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Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Андрея Саносяна заместителем губернатора.
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Приемная дочь певицы Понаровской рассказала о жизни в детском доме
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Китайские ученые выявили у коронавируса два подтипа
Мутация китайского коронавируса вызвала к жизни два подтипа смертельно опасной инфекции.