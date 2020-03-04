Экономика
Газета.RuСчетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян. Предложенных для этого мер соцподдержки недостаточно, полагают в ведомстве.
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с чего всё началось
Серьезного перераспределения по доходам не будет Ускорение темпов снижения бедности в 2020 году обеспечивается за счет значительного изменения "исторически устойчивых" параметров распределения российского населения по доходам в прогнозе на текущий год, и это создает риски недостижения прогнозных значений по уровню бедности, указывают также эксперты Счетной палаты.РБК03 марта в 16:00
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В Счетной палате сомневаются, что инициатив Путина достаточно для сокращения числа бедных
Znak.com03 марта в 21:33
Счетная палата усомнилась в планах правительства о достижении цели в борьбе с бедностью
URA.Ru03 марта в 18:57
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