Экономика

Газета.RuГазета.RuСчетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности

В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян. Предложенных для этого мер соцподдержки недостаточно, полагают в ведомстве.
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с чего всё началось

Счетная палата усомнилась в достижении цели по борьбе с бедностью

Серьезного перераспределения по доходам не будет Ускорение темпов снижения бедности в 2020 году обеспечивается за счет значительного изменения "исторически устойчивых" параметров распределения российского населения по доходам в прогнозе на текущий год, и это создает риски недостижения прогнозных значений по уровню бедности, указывают также эксперты Счетной палаты.
РБКвчера в 16:00

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Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности

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В Счетной палате усомнились в реализации плана по снижению бедности в России

Известия02:31

Счетная палата усомнилась в достижении цели по борьбе с бедностью

РБКвчера в 16:00

В Счетной палате сомневаются в снижении бедности до 10,8% в 2020 году

ТАСС01:11

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Znak.comвчера в 21:33

Счетная палата усомнилась в планах правительства о достижении цели в борьбе с бедностью

URA.Ruвчера в 18:57

В России усомнились в реализации плана по снижению бедности

Lenta.ru01:27
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