Экономика
РБКСчетная палата увидела риск недостижения цели по росту пенсий
Правительство с 2019 года исключило из прогноза социально-экономического развития России показатель «среднегодовой размер пенсии», обратила внимание Счетная палата в заключении на проект федерального бюджета на 2020–2022 годы.
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Общество
Гидрометцентр предупредил о резком скачке атмосферного давления
Гидрометцентр России сообщил о резком повышении атмосферного давления во вторник, 15 октября, в центральной части страны.
Политика
Русский борщ признали орудием российской пропаганды
«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне
Авто
Пикап Jeep Gladiator превратили в военный автомобиль
Компания Jeep совместно с фирмой AM General, известной по армейскому внедорожнику Humvee и его «гражданской» версии Hummer H1, построили военную модификацию пикапа Gladiator Компания AM General из США, которая получила свою известность благодаря военному внедорожнику Humvee и его «гражданской» версии Hummer H1, построила армейскую версию пикапа Jeep Gladiator.
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Политика
В Белоруссии по запросу США задержана россиянка
"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Армия и оружие
Военные США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
Общество
Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Происшествия
В Самаре возле школы умер 13-летний мальчик
Днем в понедельник, 14 октября на 6 просеке около одного из домов погиб 13-летний мальчик.
Армия и оружие
NYT: в США обсуждают вывоз ядерного оружия из Турции
На минувших выходных чиновники Государственного департамента и министерства энергетики США обсуждали планы эвакуации тактического ядерного оружия из Турции, пишет The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
Происшествия
Двое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.
Гаджеты
Xiaomi, подвинься. Вышел смартфон Realme X2 Pro на мощнейшем чипе
Помимо мощнейшего чипа, устанавливаемого в Android-смартфоны, новый флагман Realme получил четырехмодульную камеру с разрешением 64 мегапикселя - похожую имеет "бюджетный монстр" Redmi Note 8 Pro.
Футбол
Лебедев – об украинце Яремчуке: обыграем Бельгию, тогда Дзюба ему ответит
Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал слова форварда сборной Украины Романа Яремчука, который после выхода на Евро-2020 негативно отозвался о сборной России.
Здоровье
Министр прервал молчание после скандала с тагильскими хирургами
За последние два месяца министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков столкнулся с беспрецедентным давлением: в начале августа на всю страну прогремел скандал с хирургами в Нижнем Тагиле, а после этого в регион приехала комиссия федерального Минздрава.
Авто
Porsche Taycan получил версию 4S
Напомним, премьера серийного Porsche Taycan в топовых версиях Turbo и Turbo S состоялась в сентябре 2019 года.
Культура
Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
Общество
Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте
"Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", - говорится в пояснительной записке к документу.
Общество
Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне в споре с Коломойским
Апелляционный суд Лондона подтвердил юрисдикцию английского суда на рассмотрение иска Приватбанка к бывшим владельцам — Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
Общество
Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко
Госдума 24 октября рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко и направлении в суд возбужденного против него дела об административном правонарушении.
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Общество
Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным
Британский певец и композитор Элтон Джон назвал в своей новой книге скончавшегося в 2009 году певца Майкл Джексон психически больным человеком.
Шоу-бизнес
Выяснен размер пенсии Бориса Моисеева
Заслуженный артист России Борис Моисеев отпраздновал в этому году свое 65-летие. СМИ узнали, какой размер пенсии у певца.
Футбол
Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей
Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.