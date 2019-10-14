Экономика

РБКРБКСчетная палата увидела риск недостижения цели по росту пенсий

Правительство с 2019 года исключило из прогноза социально-экономического развития России показатель «среднегодовой размер пенсии», обратила внимание Счетная палата в заключении на проект федерального бюджета на 2020–2022 годы.
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Путин заставит ответить за обман с пенсиями: Эксперт дал свой прогноз

Царьград07:29

Россиян предупредили о пенсионных «рисках»

Росбалтвчера в 08:58

Счетная палата увидела риск недостижения цели по росту пенсий

РБКвчера в 04:30

В Счетной палате заявили, что россияне могут не дождаться роста пенсий

ФедералПрессвчера в 07:19

Счетная палата заявила, что пенсии могут не вырасти

URA.Ruвчера в 06:10

Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий

Газета.Ruвчера в 05:22

Рост пенсий в России поставили под сомнение

Lenta.ruвчера в 07:19
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Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой

Газета.Ru 04:30
Общество

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«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
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"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
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Военные США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией

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Коммерсантъ 04:05
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Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака

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Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Происшествия

В Самаре возле школы умер 13-летний мальчик

Днем в понедельник, 14 октября на 6 просеке около одного из домов погиб 13-летний мальчик.
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На минувших выходных чиновники Государственного департамента и министерства энергетики США обсуждали планы эвакуации тактического ядерного оружия из Турции, пишет The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
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Гаджеты

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За последние два месяца министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков столкнулся с беспрецедентным давлением: в начале августа на всю страну прогремел скандал с хирургами в Нижнем Тагиле, а после этого в регион приехала комиссия федерального Минздрава.
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Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров

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Апелляционный суд Лондона подтвердил юрисдикцию английского суда на рассмотрение иска Приватбанка к бывшим владельцам — Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
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Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
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Британский певец и композитор Элтон Джон назвал в своей новой книге скончавшегося в 2009 году певца Майкл Джексон психически больным человеком.
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Выяснен размер пенсии Бориса Моисеева

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Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей

Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.
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