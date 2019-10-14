Экономика

РБКРБКСчетная палата увидела риск недостижения цели по росту пенсий

В правительственном прогнозе на 2020–2022 годы приводятся только стоимость одного пенсионного коэффициента и размер индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.
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Личный состав МВД сократился из-за опасений реформы пенсий

РБК17:00

Счетная палата заявила, что пенсии могут не вырасти

URA.Ruвчера в 06:10

Россиян предупредили о пенсионных «рисках»

Росбалтвчера в 08:58

Рост пенсий в России поставили под сомнение

Lenta.ruвчера в 07:19

«Форма геноцида пенсионеров»: Пенсионная система «вскипятила» не только Россию, но и Запад

Царьград10:47

Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий

Газета.Ruвчера в 05:22

Счетная палата видит риски недостижения целей по большинству госпрограмм в 2020-2022 годах

ТАССвчера в 04:59
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Спорт

Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).
РБК 08:52
Армия и оружие

Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы

Sudostroenie.info 04:29
Шоу-бизнес

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета вчера в 06:34
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Общество

Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram

Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.
РИА Новости 13:24
Шоу-бизнес

Бузову раскритиковали за внешний вид в новом клипе

Российская певица Ольга Бузова выпустила клип на лирическую песню «Я еще верю» и подверглась критике в соцсетях.
Вечерняя Москва 08:03
Политика

Пенс и Помпео отправятся на переговоры с властями Турции

Вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео намерены 16 октября приехать в Турцию, чтобы провести переговоры с администрацией президента Реджепа Эрдогана в связи с военной операцией Анкары в Сирии.
News.ru 16:34
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае

Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.
Известия 08:57
Общество

Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 08:42
Футбол

Швеция — Испания 1:1

Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:36
Единоборства

Сен-Пьер заявил, что готов вернуться в ММА ради боя с Хабибом

Сен-Пьер в прошлом был чемпионом UFC в полусреднем весе, а Нурмагомедов является непобежденным чемпионом UFC в легком весе.
Спорт-Экспресс 16:53
Общество

В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал

Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.
РБК 08:03
Происшествия

В Москве завели дело на бившую школьников учительницу

Российская газета 17:42
Теннис

Даниил Медведев снялся с турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве

Говорит Москва 10:30
Армия и оружие

В Сирии прошли митинги против «иностранной оккупации»

В городе Ракка и ряде населённых пунктов провинции Дейр эз-Зор прошли митинги «против иностранной оккупации».
RT на русском 15:02
Здоровье

Какие симптомы могут говорить о приближении инсульта

Врачи назвали симптомы, которые говорят о скором инсульте головного мозга.
Московский Комсомолец 12:25
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Здоровье

Жители Златоуста пожаловались на плохое питание в детской больнице

Жители Златоуста пожаловались на антисанитарию и плохое питание в детской больнице №2, об этом сообщили активисты общественной организации «Гражданский патруль».
АиФ Челябинск 01:56
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском 08:43
Финансы

Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Политика

Рейтинг Зеленского начал падать

Число украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, в октябре снизилось до 66% по сравнению с 73% в сентябре, сообщается на сайте Киевского международного института социологии.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Экономика

Суверенный фонд Саудовской Аравии инвестирует в «Нефтетранссервис»

ТАСС вчера в 10:41
Футбол

Федун назвал среди задач «Спартака» победу в чемпионате к 2022 году

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о назначении нового главного тренера, а также подтвердил, что в 2023 году он покинет клуб.
Российская газета 16:21
Авто

На торги выставлен сгоревший дотла Ferrari

Автоновости дня вчера в 02:54
Космос

Сверхсветовые корабли признали неэффективными

Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 вчера в 06:54
Футбол

Картонный Дзюба посетил лекцию в московском университете

Sportbox.RU 16:42
Армия и оружие

Россия проведет 16 пусков крылатых и баллистических ракет на учениях

РФ проведет военные учения с 15 по 17 октября. Военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет.
Телеканал 360° вчера в 05:56
Политика

Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

По мнению парламентария, движение шведской школьницы-активистки Греты Тунберг, акции Greenpeace и гражданские спасательные суда в Средиземном море представляют собой профессионально организованные кампании, которые имеют серьезную финансовую поддержку.
Известия 02:56
Общество

Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

VSE42.RU вчера в 06:46
Как работают Яндекс.Новости?
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