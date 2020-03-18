Общество
ИнтерфаксСчетная палата в 2019 году выявила нарушения на 890 млрд рублей
Счетная палата РФ в 2019 году провела на 100 проверок меньше, чем годом ранее, по итогам которых выявила вдвое меньшее количество нарушений на общую сумму почти в 890 млрд рублей, говорится в годовом отчете ведомства.
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Счетная палата пересмотрела объем нарушений в бюджетной сфере до 885 млрд рублей
Коммерсантъвчера в 18:12
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По данным американского университета Джона Хопкинса, на 18 марта в США зафиксировали 6420 случаев заражения коронавирусом, 108 человек погибли, еще 17 — вылечились.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
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Нефтяная война обойдется Саудовской Аравии и США слишком дорого
Нефтяная война обойдется Саудовской Аравии и США слишком дорого Вдобавок к обвалу цен на рынке возник дефицит нефтетанкеров.
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Компания Huawei привезла на российский рынок первые смартфоны серии Huawei P40. Об этом сообщается на сайте производителя.
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Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов объявил о своей отставке, причиной стало состояние здоровья.
Общество
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Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Политика
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Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
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«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение
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Пешеходы начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, когда в них въехала девушка на кроссовере Chevrolet Captiva.
Технологии
Мошенники начали наживаться на страхах россиян на фоне пандемии коронавируса
Тесты по выявлению коронавируса мошенники выкладывают также на сайте объявлений Avito и на платформе Alibaba.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Финансы
Банк России ответит на кризис поднятием ставки
Денежный и долговой рынок, отмечает Коган, подталкивают регулятора к повышению ключевой ставки вообще на 100 б.п. Этот инструмент монетарной политики может оказаться наиболее действенным в задаче восстановления финансовой стабильности.
Гаджеты
Работа компьютеров замедляется из-за новых обновлений Windows 10
Новые обновления операционной системы Windows 10 имеют ряд заметных недоработок. В частности, они замедляют работу персональных компьютеров.
Музыка
Вышел новый «вДудь» c группой Anacondaz
Общество
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра
В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, следует из прогностической карты Гидрометцентра.
Экономика
Фондовый рынок США демонстрирует рекордное падение индексов
Главные индексы американского фондового рынка по итогам торгов 16 марта потеряли около 12-13% на фоне опасений снижения деловой активности в связи с эпидемией коронавируса.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Наука
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В России за три месяца может быть создан прототип вакцины от коронавируса.
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Инсайдеры рассказали, что Samsung разрабатывает 150-Мп камеру для смартфонов.
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Случаи коронавируса зарегистрированы за сутки в 15 регионах России
Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были зафиксированы за сутки в 15 регионах России.
Здоровье
Эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса
Популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог, подготовивший в 2018 году пособие для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе Сато Акихиро объяснил РИА Новости, почему превращение нового типа коронавируса в сезонное заболевание является наихудшим сценарием, а также рассказал, какие шаги следует предпринять семьям с пожилыми людьми.
Религия
Церковь издала санитарные правила для богослужений
Комплекс санитарных мер по профилактике коронавирусной инфекции в церкви утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 17 марта, сообщает сайт Русской православной церкви.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
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За сутки коронавирусом заразились почти 11 тысяч человек
Новым типом коронавируса во всем мире за последние 24 часа заразились 10 982 человека, 343 заболевших умерли, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Финансы
Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках
Национальный банк Украины заявил о недостатке наличных денег в кассах украинских банков в связи с повышением спроса населения на валюту.