с чего всё началось

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства. В ходе проверок были обнаружены 4 443 нарушения, суммарный ущерб от которых составил 884,6 млрд рублей, говорится в отчете.

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей

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