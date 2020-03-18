Общество
Газета.RuСчетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства. В ходе проверок были обнаружены 4 443 нарушения, суммарный ущерб от которых составил 884,6 млрд рублей, говорится в отчете.
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Общий объем финансовых нарушений в бюджетной сфере, которые выявляют аудиторы Счетной палаты (СП), составил 884,6 млрд руб., говорится в отчете ведомства за 2019 год.Коммерсантъвчера в 18:12
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Счетная палата пересмотрела объем нарушений в бюджетной сфере до 885 млрд рублей
Коммерсантъвчера в 18:12
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