Счетная палата: в работе Росимущества выявлены нарушения

Комсомольская правда 4

Счетная палата РФ провела проверку, которая показала, что в работе Росимущества допущены нарушения. В частности, исполнение Программы приватизации по продаже пакетов акций в 2020 году было самым низким за три года. Это связано с низким спросом и качеством торгов, отметили аудиторы.