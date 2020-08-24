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Вести.Ru
Вести.Ru

Счетная палата: в работе Росимущества выявлены нарушения

Счетная палата РФ провела проверку, которая показала, что в работе Росимущества допущены нарушения. В частности, исполнение Программы приватизации по продаже пакетов акций в 2020 году было самым низким за три года. Это связано с низким спросом и качеством торгов, отметили аудиторы.В источнике
С чего всё началось
Счётная палата (СП) РФ провела проверку исполнения бюджета Росимущества и выявила нарушения в деятельности организации, следует
 из отчёта, опубликованного ведомством.
Octagon.Media01:17
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Газета.Ru

Счетная палата выявила нарушения в деятельности Росимущества за 2019 год

Газета.Ru01:23
ТАСС

Росреестр заработал на пошлинах за регистрацию недвижимости 22,3 млрд руб. в 2019 году

ТАСС17:08
Комсомольская правда

Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

Комсомольская правда22:33
ИА Красная Весна

Счетная палата выявила нарушения в деятельности Росимущества

ИА Красная Весна19:21
Московский Комсомолец

Деятельность Росимущества в 2019 году признана неудовлетворительной

Московский Комсомолец17:47
ПРАЙМ

СП: исполнение программы приватизации в 2019 году оказалось самым низким за три года

ПРАЙМ17:45
Вести.Ru

Счетная палата: в работе Росимущества выявлены нарушения

Вести.Ru23:33

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", — передает гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.
РИА Новости22:25
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АвтоВАЗ начал работать по субботам из-за большого спроса на автомобили

Еще в начале лета глава "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис распорядился о введении сокращенной рабочей недели (с понедельника до четверга) на предприятии, но благодаря крупному контракту от правительства РФ, линия по выпуску машин на платформе B0, а также конвейеры Lada 4x4 и Lada Granta будут осуществлять сборку машин шесть дней в неделю.
Новые автомобили22:41
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Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

В Германии изменили свое мнение относительно "золотого маневра" России после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Немецкие специалисты признали, что наращивание доли резервов золота было верным шагом особенно на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.
Газета.Ru22 августа в 14:04
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Турция обнаружила запасы природного газа в Черном море в 800 млрд кубов, «Турецкий поток» можно сдавать в утиль

Обнаруженное в Черном море месторождение природного газа, позволит Турции удовлетворять свои потребности в течение 20 лет, а Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для них наступает новая эра.
Апралвчера в 10:00
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По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
Известия22:36

Основатель Cinema For Peace дал прогноз по состоянию Навального

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выживет, но несколько месяцев не сможет работать, заявил в интервью Bild основатель фонда Cinema for Peace Як Бизил, который организовал перелет Навального в Германию передает Reuters.
Ведомости00:27
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Добыча нефти в Мексиканском заливе приостановлена из-за двойной угрозы

Американские нефтяные компании приостановили добычу в Мексиканском заливе из-за угрозы тропического шторма Лаура и урагана Марко, заявили в правительстве США 23 августа, сообщает Reuters.
ИА Красная Веснавчера в 16:37

Двое подростков погибли и двое ранены в ДТП под Волгоградом

В Волгограде следственное управление и облпрокуратура начали проверку по факту дорожной аварии в Городищенском районе области, в результате которой погибли двое подростков 16 и 14 лет, еще двое госпитализированы с травмами.
Российская газетавчера в 05:13
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