Счетная палата: в работе Росимущества выявлены нарушения
Счетная палата РФ провела проверку, которая показала, что в работе Росимущества допущены нарушения. В частности, исполнение Программы приватизации по продаже пакетов акций в 2020 году было самым низким за три года. Это связано с низким спросом и качеством торгов, отметили аудиторы.В источнике
С чего всё началось
Счётная палата (СП) РФ провела проверку исполнения бюджета Росимущества и выявила нарушения в деятельности организации, следует
из отчёта, опубликованного ведомством.
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