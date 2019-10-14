Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнСчетная палата рассказала о рисках недостижения целей по росту пенсий

Счетная палата заметила, что с 2019 года в прогнозе социально-экономического развития проекта федерального бюджета России отсутствует показатель «среднегодовой размер пенсии», сообщает «ТАСС». Сейчас происходит индексация пенсий только работающих пенсионеров.
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Счетная палата заявила, что пенсии могут не вырасти

URA.Ru06:10

Счетная палата видит риски недостижения целей по росту пенсий в РФ

Мой Брянск06:04

Счетная палата увидела риск недостижения цели по росту пенсий

РБК04:30

Ведомство Кудрина выражает крайнюю обеспокоенность... Счетная палата РФ предполагает, что в стране могут перестать расти пенсии

Ведомости Урал05:44

Счетная палата видит риски недостижения целей по росту пенсий

Газета.Ru05:22

Счетная палата видит риски недостижения целей по большинству госпрограмм в 2020-2022 годах

ТАСС04:59

Счетная палата рассказала о рисках недостижения целей по росту пенсий

Моя Москва.онлайн05:48
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Армия и оружие

NYT: Россия разбомбила четыре госпиталя в Сирии за 12 часов

По их данным, 5 и 6 мая 2019 года Россия разбомбила четыре больницы в городах Набад-аль-Хайят, Кафр Набл, Аль-Амар и в пещере Кафр Зита.
Snob.ru вчера в 14:15
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в подконтрольный курдам город Табка

Сирийская армия заняла город Табка в провинции Ракка, который ранее контролировали курды, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
KM.ru 03:20
Политика

Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека

Газета.Ru вчера в 11:18
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Политика

Зеленский почтил память погибших в Донбассе военных

РИА Новости 03:46
Шоу-бизнес

Омич стал участником нового шоу с Ольгой Бузовой

Роман Гриценко прошёл кастинг проекта "План Б". Накануне стартовало новое шоу, где главными героями стали Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Омск здесь 00:04
Политика

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Технологии

В США запретили криптовалюту Павла Дурова

Петербургский дневник 04:49
Политика

У Авакова призывают освободить убийцу иностранного журналиста

Киевские правоохранители отметились резонансными призывами освободить боевика Нацгвардии Украины Виталия Маркива, который убил итальянского корреспондента Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года возле Славянска.
Новостной фронт 05:31
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
Происшествия

Украинского актера избили в Польше

Украинского актера Юрия Марка избил управляющий польской пиццерии в городе Познань, в которой он работал.
Газета.Ru вчера в 19:09
Гаджеты

Процессорный разъем Intel LGA4677 сменит разъем LGA3647

Разъем LGA4677 разработан с учетом пропускной способности PCIe Gen 5, которая вдвое больше пропускной способности PCIe Gen 4. Кроме того, разъем позволяет добавить несколько функций, специфичных для корпоративного сегмента, которые Intel внедряет с помощью интерфейса CXL.
iXBT.com 06:02
Фигурное катание

Фигуристка Попова встала на колени перед Туктамышевой

На фотографии Мозгов держит Туктамышеву на руках, а Попова стоит перед ними на коленях и держит свою подругу за пятую точку.
Sport24.ru 03:26
Происшествия

На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание

Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:58
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Общество

В Екатеринбурге подводят итоги опроса по выбору места для храма

В Екатеринбурге завершился опрос горожан по выбору места для строительства нового храма в честь святой Екатерины.
REGNUM вчера в 12:51
Политика

Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери

Евросоюз на год продлил санкции в связи с применением и распространением химического оружия, а также из-за инцидента в Солсбери, сообщил Совет ЕС.
РИА Новости 03:21
Гаджеты

Nokia 8.2 получит пока ещё не представленную платформу Qualcomm

Как утверждает источник, на MWC 2020 будет представлен смартфон Nokia 8.2.
iXBT.com 02:48
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском вчера в 02:05
Экономика

Арабская компания покупает половину торгового центра «Галерея»

АиФ Санкт-Петербург 05:38
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Происшествия

К участникам акций протеста в Москве пришли с обысками

РБК 06:17
Происшествия

После массовой драки мигрантов в Петербурге задержаны 43 иностранца

В ходе обысков и других следственных действий по делу о сентябрьской массовой драке мигрантов в центре Петербурга сотрудники полиции и Росгвардии задержали 43 нелегальных мигранта.
REGNUM 03:21
Политика

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Футбол

Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
Чемпионат вчера в 19:35
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал слухи о скорой смерти Заворотнюк

Вечерний курьер 04:49
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM 12 октября в 10:40
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия

Москвичка 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

Московский Комсомолец вчера в 05:45
Как работают Яндекс.Новости?
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