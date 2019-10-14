Счетная палата РФ увидела риски недостижения показателя по росту пенсий. Аудиторы изучили проект бюджета на 2020–2022 годы и подготовили своё заключение, пишет «Газета.ру». В частности, в документе указывается, что параметры прогноза могут не привести к реальному росту пенсий.

Счетная палата видит риски недостижения целей по росту пенсий в РФ

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