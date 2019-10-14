Экономика
Мой БрянскСчетная палата видит риски недостижения целей по росту пенсий в РФ
Счетная палата РФ увидела риски недостижения показателя по росту пенсий. Аудиторы изучили проект бюджета на 2020–2022 годы и подготовили своё заключение, пишет «Газета.ру». В частности, в документе указывается, что параметры прогноза могут не привести к реальному росту пенсий.
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Общество
Москва встретила Покров день аномальным теплом
Если на Покров холодно и дует северный ветер, то она будет суровой, а если тепло – то мягкой.
МИР 24 12:41
Наука
В пещере Израиля нашли доисторические «консервы»
Группа археологов, исследовавших пещеру Кесем поблизости от Тель-Авива, обнаружила следы стоянки древних людей.
МИР 24 03:13
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru 14:55
Армия и оружие
Эсминец США «Портер» вошел в Черное море
В Черное море вошел эсминец США «Портер», передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
Аргументы и Факты 12 октября в 14:18
Общество
Журналисту Соловьеву попросили не давать итальянское гражданство
На сайте Change.org появилась петиция, призывающая власти муниципалитета итальянской провинции Комо не давать итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, который владеет недвижимостью на Аппенинском полуострове.
МР7.ру 01:27
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
RT на русском 15:07
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии
Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС РФ по госпиталям в Сирии.
Аргументы и Факты 06:47
Происшествия
Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой
Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
Росбалт вчера в 06:23
Происшествия
Опубликовано видео избиения на корпоративе участницы «Дома-2»
Маргариту Овсянникову, участницу телепроекта «Дом-2», избили во время корпоратива одного бренда.
Газета Кемерова 03:20
Политика
Рейтинг Зеленского начал падать
Число украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, в октябре снизилось до 66% по сравнению с 73% в сентябре, сообщается на сайте Киевского международного института социологии.
Коммерсантъ 14:51
Политика
Организаторам референдума в Каталонии дали тюремные сроки
Каталонских политиков, организовавших в 2017 году референдум об отделении от Испании, приговорили к тюремному заключению.
Lenta.ru 06:45
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров признался, чем его покорила четвертая жена
Шнуров в шутливой форме намекнул на то, что Ольга покорила его своим образованием, девушка закончила МГУ.
Wday.ru 12:30
Гаджеты
Настольные 10-нм процессоры Intel могут вообще не увидеть свет
Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.
3DNews 13:05
Футбол
«Спартак» представил Тедеско в качестве нового главного тренера
Немецкий специалист Доменико Тедеско официально назначен главным тренером московского «Спартака».
RT на русском 11:10
Общество
Президентские гранты получат 13 пензенских НКО
Стоит отметить, по итогам первого конкурса в текущем году 13 пензенских некоммерческих организаций получили в общей сложности порядка 40,5 млн рублей.
Пенза-Обзор 12:46
Политика
«Десять дней»: Нацист Билецкий выдвинул Зеленскому ультиматум
Украинский нацист, основатель запрещенного в России карательного полка «Азов»* Билецкий от имени соратников-нацистов выдвинул президенту Украины Зеленскому ряд условий, который тот, по их словам должен реализовать.
ИА Новороссия 14:09
Единоборства
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира One FC по смешанным единоборствам.
Pravda.Ru 08:33
Футбол
Первый канал покажет матч «Барселона» — «Реал»
Первый канал покажет в прямом эфире матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».
Спорт-Экспресс 13:03
Футбол
Итальянский журналист: «Черчесов мало говорит, но многое понимает»
Черчесов изменил сборную до неузнаваемости за счет дисциплины. Черчесов мало говорит, но многое понимает.
Soccer.ru 12:10
Кино
В сети появился финальный трейлер «Холодного сердца 2»
В понедельник, 14 октября, в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.
Piter.tv 10:44
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Экономика
Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
Газета.Ru 12:07
Политика
Представители украинской диаспоры побывали в Крыму
Крым является территорией России, и позиция единения с Россией активно поддерживается разными странами, отметил Андрей Геращенко, представитель делегации украинской диаспоры, председатель координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников.
Экономика сегодня 08:06