Экономика
Мой БрянскСчетная палата видит риски недостижения целей по росту пенсий в РФ
Счетная палата РФ увидела риски недостижения показателя по росту пенсий. Аудиторы изучили проект бюджета на 2020–2022 годы и подготовили своё заключение, пишет «Газета.ру». В частности, в документе указывается, что параметры прогноза могут не привести к реальному росту пенсий.
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Футбол
Украина — Португалия 2:1 (2-й тайм)
Обыграв на своем поле Португалию (2:1), украинцы стали недосягаемы для своих конкурентов.
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На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
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В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
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Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
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Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
Авто
Опубликовали первое фото Lada Vesta с вариатором
На этой неделе компания "АвтоВАЗ" сообщила о старте серийного производства Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E, а теперь в Сети появились первые снимки авто.
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Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП, сообщается на сайте правительства Республики Хакасия.
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Сборная Чехии по футболу на своем поле уступила команде Северной Ирландии в товарищеском матче.
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Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов
Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.