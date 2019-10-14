Счетная палата РФ увидела риски недостижения показателя по росту пенсий. Аудиторы изучили проект бюджета на 2020–2022 годы и подготовили своё заключение, пишет «Газета.ру». В частности, в документе указывается, что параметры прогноза могут не привести к реальному росту пенсий.

Счетная палата видит риски недостижения целей по росту пенсий в РФ

Происшествия Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.

Общество СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ «Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Экономика Депутаты обесценили акции «Яндекса» В конце прошлой недели депутаты Госдумы РФ предложили ограничить долю иностранного капитала в «значимых» интернет-ресурсах, что привело к снижению стоимости акций компании «Яндекс» до 2 209 рублей за штуку.

Космос Физики опять допустили существование кротовых нор Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.

Политика Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.

Общество Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Авто Опубликовали первое фото Lada Vesta с вариатором На этой неделе компания "АвтоВАЗ" сообщила о старте серийного производства Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E, а теперь в Сети появились первые снимки авто.