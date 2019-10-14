Экономика
Газета.RuСчетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета РФ на 2020-2022 годы.
Читать в источнике
Оценить93
Подробнее о событии
Показать все источники
В Счетной палате заявили, что россияне могут не дождаться роста пенсий
ФедералПресс14 октября в 07:19
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 19:43, Ашберн
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Политика
Трамп заявил, что Пелоси впала в истерику на встрече по Сирии
"Пелоси и Шумер выбежали из кабинета!" - прокомментировал президент. Ранее спикер нижней палаты заявила, что Трамп якобы впал в истерику.
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Хоккей
«Сибирь» одержала волевую победу над «Спартаком» в матче КХЛ
Происшествия
Взрыв в жилом доме в Приморье: есть погибший
Девочка получила травмы в результате обрушения в доме в поселке Новонежино Приморского края.
Футбол
Ансальди показал видео, где он победил в армрестлинге Дзюбу и Халка
Аргентинец на своей странице в Instagram выложил видео, где он побеждает в армрестлинге Халка и Артема Дзюбу.
Транспорт
В РФ запретят ездить на новых авто без номеров
Водителей в России, которые приобрели новые автомобили, с 2020 года обяжут устанавливать регистрационные номера в день покупки.
Политика
Пенс отказался сотрудничать с демократами по делу об импичменте Трампа
Вице-президент США Майкл Пенс отказался во вторник сотрудничать с конгрессменами-демократами, которые проводят расследование обвинений в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
Культура
Два автора получили Букеровскую премию в обход правил
Размер Букеровской премии составляет £50 тыс. (около $63 тыс.). премия вручалась двум авторам сразу еще дважды: в 1974 и 1992 годах.
Финансы
Курс валют сегодня: доллар растёт 16 октября
В свою очередь, евро во вторник на открытии подорожал на 17 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,1 рубля.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Футбол
Лучший бомбардир РПЛ Шомуродов высказался о дальнейшей карьере
Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов высказался на тему развития своей дальнейшей карьеры.
Спорт
Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению
Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону 2017 года Ольга Подчуфарова приняла решение больше не выступать за Россию, и сменить спортивное гражданство.
Экономика
Снижение цен на аренду жилья отметили в России
Наибольшее уменьшение цен было замечено в Омске - на 11% до уровня 16,1 тыс. руб. в месяц за двухкомнатное жилье - и в Екатеринбурге стоимость упала на 10%, достигнув уровня в 29,4 тыс. рублей.
Здоровье
Более 33 млн россиян получили прививки от гриппа в этом году
За период с начала прививочной кампании 4 сентября более 33 млн россиян (23% населения РФ), в том числе 9 млн детей, сделали прививки против гриппа, об этом сообщает Минздрав России.
Политика
Парубий: западные страны оказывают давление на Зеленского
Как сообщает "Радио НВ", экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил журналистам, что Запад оказывает жесткое давление на президента страны Владимира Зеленского.
Гаджеты
Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ с 2020 года
Парламентский комитет по труду и социальной политике поддержал законопроект об установлении с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 12 тысяч 130 рублей в месяц.
Технологии
МГУ имени М.В. Ломоносова вошел в рейтинг лучших вузов издания THE
Британское издание Times Higher Education (THE) назвало Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова лучшим российским вузом по направлению «Инженерные науки и технологии», включив заведение в диапазон 126-150.
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Общество
Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
Авто
УАЗ Патриот оснастят революционными опциями
В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилось сразу несколько новых патентов для внедорожников УАЗ.
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Судмедэксперты обнаружили алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Уржумском районе Кировской области.
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели GDI
Оказалось, что проблемными являются двигатели GDI объемом 2,0 и 2,4 литра, в которых есть конструктивные дефекты.
Происшествия
В Барселоне продолжаются массовые беспорядки
Более 200 человек получили ранения в ходе столкновений с полицией на массовой акции протеста в Барселоне, передает ОТР.
Финансы
Замминистра финансов назвал перекредитование финансовой пирамидой
Замминистра финансов Алексей Моисеев считает перекредитование населения финансовой пирамидой.