Экономика

Газета.RuГазета.RuСчетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий

Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета РФ на 2020-2022 годы.
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Счетная палата заявила, что пенсии могут не вырасти

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