Экономика

Lenta.ruLenta.ruРост пенсий в России поставили под сомнение

Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина. К такому выводу пришла Счетная палата, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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«Форма геноцида пенсионеров»: Пенсионная система «вскипятила» не только Россию, но и Запад

Царьград15 октября в 10:47

Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий

Газета.Ru14 октября в 05:22

В Счетной палате заявили, что россияне могут не дождаться роста пенсий

ФедералПресс14 октября в 07:19

Счетная палата заявила, что пенсии могут не вырасти

URA.Ru14 октября в 06:10

Рост пенсий в России поставили под сомнение

Lenta.ru14 октября в 07:19

Счетная палата видит риски недостижения целей по большинству госпрограмм в 2020-2022 годах

ТАСС14 октября в 04:59

Счетная палата увидела риск недостижения цели по росту пенсий

РБК14 октября в 04:30
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Общество

«Газпрому» отключили иностранные компрессоры через спутник

В 2012 году австрийская компания LMF дистанционно отключила "Газпрому" мобильные компрессорные станции (МКС), сообщили РИА Новости в госкорпорации.
РИА Новости 15 октября в 17:40
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском вчера в 12:38
Происшествия

Задержан вице-губернатор Тамбовской области

Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК вчера в 15:55
Общество

Актрису из сериала «Солдаты» задержали за кражу в фитнес-центре

Уточняется, что ЧП произошло в одном из столичных фитнес-центров, администрация которого была вынуждена установить камеры видеонаблюдения после того, как клиенты стали жаловаться на кражи из шкафчиков.
Росбалт вчера в 07:00
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Армия и оружие

Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии

Интерфакс вчера в 10:59
Экономика

Одного из крупнейших издателей учебников выставили на продажу

Компания «Эксмо-АСТ» начала переговоры по продаже корпорации «Российский учебник», которая специализируется на выпуске учебной литературы.
РБК вчера в 23:52
Футбол

На Украине сообщили о драке главы федерации футбола и президента «Динамо»

РБК вчера в 21:27
Политика

Путин раскритиковал темпы выдачи сертификатов на ремонт в Приангарье

Президент России Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке потребовал объяснить, почему пострадавшим в Приангарье выдано только 50% свидетельств на проведение капремонта после паводка.
RT на русском вчера в 08:44
Политика

Украина потребовала роспуска ДНР и ЛНР

Украина приступит к выполнению важнейшей части Минских соглашений только после того, как Донецкая и Луганская народные республики прекратят свое существование, заявила Дарья Олифер, представляющая Леонида Кучму (представителя Украины в контактной группе по Донбассу).
Хакасия-Информ вчера в 03:31
Экономика

Размер выплат на первого и второго ребенка увеличат в России

Каждый месяц россиянкам, имеющим первого и второго ребенка, станут выплачивать увеличенные пособия.
Газета.Ru вчера в 21:26
Происшествия

В Хабаровском крае медведь напал на рыбаков и загнал их на деревья

РИА Новости вчера в 14:01
Транспорт

«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%

Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс вчера в 01:21
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости вчера в 15:25
Политика

Турция не станет закрывать Инджирлик от США

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара не намерена закрывать для ВВС США авиабазу Инджирлик на юге Турции.
Вестник Кавказа вчера в 13:19
Армия и оружие

Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря

Известия вчера в 22:48
Происшествия

Легковушка попала под поезд на Сахалине

REGNUM вчера в 22:19
Шоу-бизнес

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером

Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета 14 октября в 06:34
Политика

Помощники Зеленского не смогли отличить Латвию от Литвы

В аккаунте президента был выложен пост с фотографиями с визита лидера в Латвию. Однако подпись гласила, что Зеленский был в Литве.
Газета.Ru вчера в 22:21
Происшествия

Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой

Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Известия вчера в 02:46
Кино

В сети появился трейлер «Лёд 2» с Александром Петровым

Премьера фильма анонсирована на 14 февраля 2020 года.
Piter.tv вчера в 08:20
Футбол

Лионель Месси получил «Золотую бутсу»

Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".
The Moscow Post вчера в 09:51
Наука

Найдены два новых вида фарфоровых крабов

Исследователи из Смитсоновского института тропических исследований нашли два новых вида фарфоровых крабов — Polyonyx socialis, обитающий в Южно-Китайском море Вьетнама, и Petrolisthes virgilius из Карибского бассейна.
Индикатор вчера в 10:43
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Тарасенко оперся на кресло Трампа во время фотосъемки в Белом доме

Газета.Ru вчера в 13:12
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии

РИА Новости вчера в 18:50
Общество

Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Piter.tv 15 октября в 07:45
Спорт

Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр

Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.
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Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса

В свою очередь, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что новый налог спровоцирует увеличение инфляции, повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.
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Google закрывает собственную VR-платформу Daydream

3DNews вчера в 12:30
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