Экономика
Газета.RuСчетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета РФ на 2020-2022 годы.
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Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Общество
Эксперт назвал число половых партнеров у россиян до вступления в брак
Частая смена партнеров, по словам эксперта, может приводить к заражению инфекциями, передающимися половым путем, что в свою очередь способно вызывать различные заболевания, в том числе бесплодие.
Авто
На торги выставлен сгоревший дотла Ferrari
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Гаджеты
Google представила четвертое поколение смартфонов Pixel
Корпорация Google во время презентации в Нью-Йорке представила новое – четвертое – поколение смартфонов Pixel.
Космос
Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
Российский тяжелый луноход, отправка которого планируется ближе к 2030 году, будет создан не только в "железе", но и в цифровом виде - будет построена его цифровая модель, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика ровера НПО имени Лавочкина.
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Авто
Крымчане могут оформить автокредит в офисе дилера
ЦИФРЫ 2,3 миллиарда рублей - кредитный портфель автокредитования РНКБ 86% от общего объема составляют кредиты на приобретение новых автомобилей 20% заявок на получение автокредита клиенты подают онлайн через интернет-банк, мобильное приложение РНКБ 24/7, официальный сайт банка rncb.ru, а также через сайты автосалонов-партнеров банка.
Происшествия
В Японии выяснили, чем опасны для хозяев квартиры дверные глазки
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила фанатов фото в купальнике
56-летняя актриса Елена Валюшкина в последнее время будоражит фанатов своими публикациями.
Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
Наука
Генетики хотят ускорить эволюцию дрожжей для создания нового алкоголя
В Ирландии хотят запустить проект Aromagenesis, который ставить целью создание новых ароматов для вина, пива и другого алкоголя.
Политика
Путин прибыл в Абу-Даби с государственным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолет приземлился в аэропорту Абу-Даби.
Армия и оружие
Совместные военные учения провели 11 стран в Забайкалье
В Забайкалье 15 октября прошли совместные учения 11 стран «бывшего соцлагеря».
Кино
Роберт Дауни-младший стал новым доктором Дулиттлом
Артист исполнил роль доктора Дулиттла ветеринара, способного понимать язык своих пациентов и разговаривать с ними.
Происшествия
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и протестующих
В аэропорту Барселоны Эль-Прат произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии, сообщает El Pais.
Космос
NASA представило два новых скафандра для полетов на Луну и Марс
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило во вторник, 15 октября, два новых скафандра, разработанных для программы освоения Луны и Марса.
Общество
Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.
Происшествия
В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган избежали встречи на светском вечере
Не обошлось без неожиданностей - на красной дорожке почти одновременно появились Ксения Собчак и Максим Виторган со своими нынешними супругами.
Происшествия
Появились фото подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
Управление Следственного комитета по Свердловской области опубликовало фотографии подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной, пропавшей в Екатеринбурге после попытки продать автомобиль.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Политика
В Белоруссии по запросу США задержана россиянка
"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
Политика
Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
Экономика
Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке
Группа ПИК запустила сервис «ПИК-Брокер», который занимается выкупом и продажей готовых квартир, обратил внимание корреспондент РБК.
Общество
Личный состав МВД сократился из-за опасений реформы пенсий
Опасения пенсионных изменений Численность личного состава МВД в 2018 году сократилась из-за значительного числа увольнений сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, обратила внимание Счетная палата в заключении на госпрограмму.
Экономика
Госдума рассмотрит два законопроекта об отмене банковского роуминга
Законопроект об отмене банковского роуминга правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.