Экономика
Газета.RuСчетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета РФ на 2020-2022 годы.
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Футбол
Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
Газета.Ru вчера в 18:40
Политика
Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
По мнению парламентария, движение шведской школьницы-активистки Греты Тунберг, акции Greenpeace и гражданские спасательные суда в Средиземном море представляют собой профессионально организованные кампании, которые имеют серьезную финансовую поддержку.
Известия 02:56
Армия и оружие
Украинские военные заявили о срыве разведения сил в Золотом
В украинском штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что ополченцы якобы сорвали процесс разведения сил и средств в Донбассе.
Украина.ру вчера в 03:54
Политика
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
ТАСС вчера в 15:59
Происшествия
Более 75 человек пострадали в ходе протестов в Барселоне
Количество пострадавших во время акций протеста в аэропорту Барселоны 14 октября увеличилось до 78 человек.
REGNUM 02:46
Происшествия
СКР проводит обыски по делу фонда Навального в 30 регионах
Следственный комитет России (СКР) подтвердил, что проводит обыски в региональных штабах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного политиком Алексеем Навальным.
Коммерсантъ 03:19
Происшествия
В Екатеринбурге названы подозреваемые в пропаже молодой матери
REGNUM вчера в 23:12
Политика
Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»
Пристайко назвал «формулу Штайнмайера» «болезненным компромиссом» и выразил надежду, что этот документ не нанесет сильного ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины.
Lenta.ru 01:09
Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:41
Общество
Жители России назвали самые скучные профессии
Наиболее скучные профессии назвали жители России в результате опроса, проведенного сервисом для поиска работы Superjob, передает «Российская газета».
REGNUM 03:20
Общество
В Абакане в честь Николая Булакина назовут лицей и улицу
Шанс (г. Абакан) 03:35
Политика
Украинские националисты дали Зеленскому время для выполнения их требований
Ранее стало известно, что в украинском Днепре на «вече сопротивления капитуляции» протестующие против выполнения Киевом «формулы Штайнмайера» выдвинули политикам в Киеве ряд требований, среди которых «окончание любых разговоров» о разведении войск и снятии блокады Донбасса.
Lenta.ru 02:30
Волейбол
Российские волейболисты обыграли Тунис на Кубке мира
Мужская сборная России нанесла поражение команде Туниса на Кубке мира в Японии.
Sportbox.RU 02:18
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Хоккей
Болельщица исполнила откровенный танец на трибунах во время матча НХЛ
Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Бостон Брюинз» и «Нью-Джерси Дэвилз» одна из болельщиц исполнила откровенный танец на трибуне.
RT на русском вчера в 11:03
Общество
Кирилл Клейменов вновь стал ведущим программы «Время» на Первом канале
Заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов вернулся на должность ведущего программы "Время" после более чем 10-месячного перерыва.
ТАСС вчера в 14:41
Политика
Трамп: Китай начал выполнять условия торговой сделки
Китай начал выполнять условия новой торговой сделки. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.
Российская газета 13 октября в 20:22
ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Общество
Рязанским зрителям «случайно» показали эротику вместо НТВ
Сотрудники провайдера кабельного телевидения "Теле-маг" из Новомичуринска Рязанской области при проведении работ по отключению аналогового сигнала перепутали кабели, в результате чего в течение нескольких минут зрители были вынуждены смотреть эротический канал вместо программ "НТВ".
ТАСС 03:31
Происшествия
В Кировской области при пожаре погибли пять человек
Известия вчера в 22:14
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА
РИА Новости 02:56
Политика
Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского
"Симпатии россиян в президентской гонке на Украине были однозначно на стороне Зеленского, с которым, видимо, связывались надежды на улучшение отношений между странами и восстановление мира в противовес к образу [Петра] Порошенко, который рассматривался строго негативно", — пояснила Пипия.
РБК 00:00
Происшествия
Следователи научились устанавливать личности людей в масках
Следственный комитет России начал применять технологии, позволяющие установить личность человека по видеозаписи, даже если его лицо и комплекция скрыты маской и объемной одеждой, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 03:22
Наука
Ученые обнаружили секретную способность слизи уничтожать бактерии
Оказалось, она имеет секретную способность, позволяющую уничтожать бактерии.
Актуальные Новости 01:40
Футбол
Тедеско рассказал о своём тренерском штабе в «Спартаке»
Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто ему будет помогать руководить командой.
RT на русском вчера в 11:56
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Авто
УАЗ поднял цены на весь модельный ряд
Ульяновский автозавод поднял цены на все свои внедорожники (УАЗ «Патриот», УАЗ «Хантер» и УАЗ «Пикап») на 5 – 20 тыс. рублей в зависимости от модели.
Автоновости дня вчера в 03:34
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44