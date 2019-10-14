Указ президента о росте пенсий выше уровня инфляции может быть не выполнен из-за того, что отсутствует индексация выплат для работающих пенсионеров. Такой вывод можно сделать из заключения Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, передает "Уралинформбюро".

Общество В Саратове хотят запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы Администрация Саратова после гибели девятилетней ученицы школы №73 планирует разработать индивидуальные маршруты для каждого ученика до школы и обратно.

Происшествия В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.

Общество Минюст требует ликвидировать движение «За права человека» Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.

Происшествия Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Финансы Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.

Общество В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.

Экономика МВФ понизил прогноз по росту ВВП России Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.

Политика Путин в Эр-Рияде начал переговоры с королем Саудовской Аравии В Эр-Рияде начались переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.

Политика В Белоруссии по запросу США задержана россиянка "Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Наука Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.

Шоу-бизнес Наташа Королева обратилась к Зеленскому Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.

Происшествия Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.

Происшествия В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.

Общество Татарстанские НКО выиграли 76 млн рублей президентских грантов Всего по итогам второго в этом году конкурса президентские гранты на общую сумму 4,35 млрд рублей получат 2 128 проектов из всех регионов страны.

Шоу-бизнес Сальма Хайек отпраздновала 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием 53-летняя женщина отправилась в салон иглоукалывания, где ей вонзили в спину 12 иголок. Актриса тут же сопоставила эти две цифры.

Общество В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.

Политика Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды «Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно с учетом нынешней оккупации Крыма и недавнего территориального конфликта на востоке Украины, который бушует с 2014 года», — приводит слова журналиста телеканал «360».

Политика Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

Общество Российские вузы возглавили список лучших университетов Европы Составленный британской компанией список лучших вузов стран Европы и Центральной Азии возглавили три российских вуза.

Авто Seat могут переименовать в Cupra Марка Cupra, созданная компанией Seat и отведенная в отдельный суббренд, может стать новым именем всей испанской компании, сообщает Autocar.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Происшествия Задержать вероятного томского маньяка помог ДНК-профиль его сына Выйти на след подозреваемого в серии изнасилований на территории Томской области следователям помог ДНК-профиль его сына.