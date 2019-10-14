Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета РФ на 2020-2022 годы.

Общество Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».

Гаджеты Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11 В списке последних оказались Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro и Redmi K20, а из моделей Xiaomi в списке оказались Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Mi 9 SE, Mi Mix 2 и Mi Max 3. Между тем в тестовой сборке MIUI 9.10.14 появилась информация о смартфонах и планшетах, для которых обновление больше выпускать не будут.

Происшествия СК показал подозреваемых в убийстве продававшей машину женщины Следственный комитет Свердловской области опубликовал фотографии трех подозреваемых в убийстве 27-летней девушки на Урале, которая пыталась продать свой автомобиль.

Политика Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.

Общество Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.

Общество «Газпрому» принудительно отключили зарубежную технику через спутник Начальник департамента N335 Павел Крылов уточнил, что LMF отключили дистанционно через спутник и теперь компрессоры не работают и "стоят мертвым грузом" Отмечается, что вместо них планируются закупить модульные компрессорные станции российского производства.

Политика Путин получил подарок от короля Саудовской Аравии Президент России Владимир Путин получил от короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азизу Аль Сауди в подарок картину с орнаментом, рассказал представителям СМИ пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Армия и оружие Озвучено условие вывода турецких войск из Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал вывести войска с севера Сирии после того, как антитеррористическая операция в этом регионе завершится, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.