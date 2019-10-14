Экономика

Газета.RuГазета.RuСчетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий

Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета РФ на 2020-2022 годы.
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Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий

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