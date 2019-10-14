Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета РФ на 2020-2022 годы.

Происшествия Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.

Происшествия Вологжанка умерла после липосакции 35-летняя женщина скончалась после операции по липосакции в Вологде.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Общество В Госдуме предложили блокировать живодёрский контент Поправка дополнит положение подпунктом «з», в котором будет обозначен новый вид информации, признаваемый запрещённым к распространению в интернете: информация, содержащая материалы о жестоком обращении с животными.

Происшествия Мужчина в Забайкалье убил жену на глазах двух детей В Чите задержали 46-летнего мужчину по подозрению в убийстве собственной жены.

Кино Сегодня фильм «Матрица» выходит в повторный прокат в России Первая часть научно-фантастической киносаги режиссеров Энди и Ларри Вачовски «Матрица» с сегодняшнего дня выходит в повторный прокат.

Происшествия На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.

Происшествия Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.

Происшествия Возросло число жертв тайфуна в Японии В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Политика Путину доложили о заявлениях Зеленского в ходе его пресс-марафона Президенту России Владимиру Путину доложили о главных заявлениях его украинского коллеги Владимира Зеленского, сделанных во время прошедшего пресс-марафона.

Политика Симоньян сочла Трампа единственным слушателем радио Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала пост американского лидера Дональда Трампа в Twitter, в котором глава Белого дома привел слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку.

Общество Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер.

Политика Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии на переговоры Президент России Владимир Путин, прибывший в Эр-Рияд с государственным визитом, приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где проведет российско-саудовские переговоры.

Здоровье Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) на 23 позиции с 2020 года.

Происшествия Пожар на станции метро «Выставочная» в Москве потушили Возгорание в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филевской линии московского метрополитена удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Армия и оружие NYT: Россия разбомбила четыре госпиталя в Сирии за 12 часов По их данным, 5 и 6 мая 2019 года Россия разбомбила четыре больницы в городах Набад-аль-Хайят, Кафр Набл, Аль-Амар и в пещере Кафр Зита.

Армия и оружие В США назвали основную цель России в случае глобальной войны В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.

Общество Минздрав внес доработанную антитабачную концепцию в правительство Министерство здравоохранения на прошлой неделе представило правительству доработанную антитабачную концепцию, заявил заместитель главы ведомства Олег Салагай.

Хоккей Петр Чех дебютировал в хоккее с победы Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех успешно дебютировал в составе английского хоккейного клуба «Гилдфорд Феникс».

Происшествия Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.