Финансы

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Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
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Счетная палата опасается, что бюджет недополучит дивиденды Сбербанка

SM News06:00

Счетная палата предупредила о рисках уменьшения доходов бюджета РФ

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РИА Новости06:27

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ТАСС05:02
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