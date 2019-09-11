с чего всё началось

Счетная палата РФ обнаружила нарушения при исполнении бюджета за 2018 год на 426 млрд рублей. Большая часть пришлась на использование средств федерального бюджета, проведение госзакупок и оказание услуг населению госучреждениями.

Политика Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним Президент США Дональд Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним.

Общество ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова.

Экономика «Ромир» сообщил о росте повседневных расходов россиян в августе на 11% Согласно исследованию холдинга «Ромир», на которое ссылается «РИА Новости», повседневные траты россиян в августе выросли на 11% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.

Происшествия СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Энергетика Литва впервые купит крупную партию российского СПГ, пишут СМИ Литва, стремившаяся снизить свою зависимость от энергопоставок из России, впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа (СПГ).

Политика Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), рассказала его дочь Мария «Интерфаксу».

Общество ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

Происшествия Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.

Политика Мы не одиноки "Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".

Политика Экс-депутат Рады указал на «шоковое» состояние сотрудников «Нафтогаза» Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал, как сейчас обстоят дела в компании «Нафтогаз», где ожидают коллапса в связи с возможным прекращением транзита российского газа.

Политика Сноуден назвал условие для возвращения в США Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший политическое убежище в России, заявил о готовности вернуться на родину.

Экономика Леонид Богуславский продал долю в Ozon В АФК «Система» и BVCP от комментариев отказались. Перед выходом Богуславский владел около 8% Ozon, отмечает собеседник «Коммерсанта».

Экономика Минтруд установил новый размер МРОТ на 2020 год Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет до 12130 рублей.

Гаджеты Эксперты Роскачества представили новый рейтинг смартфонов Роскачество совместно с ICRT провело исследование смартфонов, представленных на российском рынке, и опубликовало обновленный рейтинг популярных гаджетов.

Технологии В ЕС недовольны высокими тарифами Visa и Mastercard Из-за санкций США России неразумно было подвергать себя риску того, что международные платежные системы - Visa и Mastercard - по политическим мотивам "перерубят" безналичные платежи.

Политика Пушков оценил слова Зеленского об угрозе «Северного потока — 2» Российский сенатор Алексей Пушков оценил в твиттере слова украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал трубопровод "Северный поток - 2" угрозой для Европы.

Космос Второй межзвездный объект приближается к Солнечной системе Первым межзвездным гостем в Солнечной системе стал таинственный сигарообразный Оумуамуа, который пролетал через нашу систему в 2017.

Общество Как банки пытаются добраться до карманных денег детей и подростков Российские банки все активнее пытаются поучаствовать в судьбе этих денег, предлагая юным клиентам продукты для безналичных платежей – специальные детские карты и мобильные приложения для бесконтактной оплаты.

Происшествия Чиновников наказали за бегство сотрудника администрации президента Олега Смоленкова Чиновников наказали за бегство сотрудника администрации президента Олега Смоленкова, утверждает источник агентства Интерфакс.

Здоровье В Ростовской области 72 человека заразились лихорадкой Западного Нила Чтобы не допустить дальнейшее распространение болезни, в администрации донской столицы выделили дополнительные средства для внеочередной дезинсекционной обработки территории.

Политика Новые апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября «С 1 октября 2019 года начнут работу девять кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, в том числе кассационный и апелляционный военные суды», — говорится на сайте Верховного суда.

Политика Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского Представителя российского МИД Марию Захарову рассмешили попытки корреспондента украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка уйти от ответа на вопрос о руководителе портала РИА Новости Украина Кирилле Вышинском.

Политика Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу Президент Чехии Милош Земан заявил, что ситуация с переносом памятника советскому маршалу Коневу — позор для страны.