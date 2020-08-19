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РИА Новости
РИА Новости

Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей

Счетная палата РФ выявила бюджетные нарушения на 50 миллиардов рублей в 2020 году, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы ведомства, Счетная палата провела 169 проверок, половина из которых связана с бюджетом.В источнике
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News.ru

Счётная палата в 2020 году выявила бюджетные нарушения на 50 млрд рублей

News.ruвчера в 15:05
RT на русском

Кудрин рассказал Путину о выявленных Счётной палатой нарушениях

RT на русскомвчера в 11:23
Коммерсантъ

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 50 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 12:57
РБК

Кудрин сообщил Путину о выявленных бюджетных нарушениях на 50 млрд руб

РБКвчера в 12:14
Российская газета

Казна на проверке

Российская газетавчера в 14:52
РИА Новости

Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей

РИА Новостивчера в 11:13
ТАСС

Счетная палата в 2020 году выявила бюджетные нарушения на 50 млрд рублей

ТАССвчера в 12:03

Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли подтвердил заинтересованность в как можно более скором получении российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.
ТАСС17:49
3

Помпео: Трамп намерен инициировать новые санкции ООН против Ирана

Вашингтон, 19 августа 2020, 18:03 — REGNUM Американское руководство намерено добиваться возобновления санкций ООН в отношении Ирана, сообщил 19 августа журналистам госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.
REGNUMвчера в 11:03
3

Байкал включили в список озёр с выраженным ростом температуры воды

Пресс-служба фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» сообщила о включении Байкала в список озёр с выраженным ростом поверхностной температуры воды.
News.ruвчера в 11:23