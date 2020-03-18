Общество
Газета.RuСчетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства. В ходе проверок были обнаружены 4 443 нарушения, суммарный ущерб которых составил 884,6 млрд рублей, говорится в отчете.
Читать в источнике
Оценить89
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 22:36, Ашберн
Общество
Минпромторг допустил переход магазинов на онлайн-заказы
В АКОРТ пояснили, что ритейлеры уже занимаются этим вопросом — большинство крупных торговых сетей давно работает с собственными онлайн-магазинами и службами доставки.
Общество
CNN: минфин США ожидает рост безработицы на 20% из-за коронавируса
Министр финансов США Стивен Мнучин предупредил сенат о возможном росте безработицы на 20% на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Общество
Второй тест президента Бразилии на коронавирус оказался отрицательным
Результат повторного теста на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару оказался отрицательным.
Игры
«Средневековая GTA» Rustler получит бесплатный пролог
Пролог будет бесплатным, включает десяток миссий и три мини-игры. Rustler выйдет в октябре 2020 года на PC.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Футбол
Черчесов обратился к российским болельщикам после переноса Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к российским болельщикам в связи с решением УЕФА о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
Эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса
Популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог, подготовивший в 2018 году пособие для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе Сато Акихиро объяснил РИА Новости, почему превращение нового типа коронавируса в сезонное заболевание является наихудшим сценарием, а также рассказал, какие шаги следует предпринять семьям с пожилыми людьми.
Политика
Крым отметит шестую годовщину воссоединения с РФ
Крым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Самойлова отпустила Джигана гулять с новорожденным сыном
Недавно Джиган сообщил поклонникам, что выписался из клиники, где проходил лечение от зависимости.
Политика
В Алтайском крае прошла серия пикетов против поправок в Конституцию
Противники реформы вышли на улицы в нескольких городах и селах Противники изменений в Конституцию РФ провели в Алтайском крае серию пикетов, выражая свою позицию по поводу сменяемости власти и изменений, которые им хотелось бы видеть.
Гаджеты
Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X
Космос
Ученый из-за пандемии коронавируса предложил создать поселения на Луне
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин не исключил, что из-за пандемии коронавируса нового типа жителям Земли придется создать поселения на Луне и Марсе, сообщает РИА Новости.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Общество
Ушла из жизни вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина
Фото: Альберт Пушкарев Вдова Юрия Гагарина Валентина скончалась на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.
Путешествия
Вокруг австрийского курорта Ишгль возник скандал из-за коронавируса
Онлайн-издание Spiegel назвало австрийский курорт «рассадником» коронавируса и предположило, что туристы могли изначально заразиться в местном баре «Китцлох» от бармена, разнеся вирус по округе.
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции
Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Происшествия
В зоне строительства Юго-Восточной хорды произошел конфликт активистов с полицией
В Москве недалеко от железнодорожной платформы Москворечье сегодня вечером, 17 марта, эвакуатор при поддержке полиции пытался вывезти из зоны возведения Юго-Восточной хорды микроавтобус «Соболь», но этого не дали сделать противники строительства.
Финансы
Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках
Национальный банк Украины заявил о недостатке наличных денег в кассах украинских банков в связи с повышением спроса населения на валюту.
Спорт
«Рожа крива — пеняем по традиции на зеркало». Губерниев ответил Вяльбе
Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на рассказ президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.
Наука
В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца
Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Байден побеждает на праймериз во Флориде и Иллинойсе
Накануне в столице США Вашингтоне прошли первые дебаты кандидатов американской Демократической партии, в которых принимали участие Джо Байден и Берни Сандерс.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Гаджеты
Одноплатный ПК DFI GHF51 получил процессор AMD Ryzen Embedded
Общество
Новосибирские ученые начали испытание вакцины от коронавируса
Число заразившихся превысило 180 тыс. человек во всем мире Ученые из новосибирского "Вектора" начали испытывать 13 вариантов вакцины против коронавирусной инфекции, которая активно распространяется по всему миру.
Религия
В РПЦ ужесточили санитарные правила при проведении богослужений
Как сообщается на официальном сайте Московского патриархата, правилами предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования.
Космос
Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран
Москва, 15 марта 2020, 08:14 — REGNUM Российские специалисты получили 14 заявок из разных стран на участие в научной программе астрофизической обсерватории «Спектр-УФ», заявил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов, сообщает РИА Новости.