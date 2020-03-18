Общество

Газета.RuГазета.RuСчетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства. В ходе проверок были обнаружены 4 443 нарушения, суммарный ущерб которых составил 884,6 млрд рублей, говорится в отчете.
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Счетная палата выявила нарушений на 884 миллиарда рублей

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