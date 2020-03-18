Общество
Газета.RuСчетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства. В ходе проверок были обнаружены 4 443 нарушения, суммарный ущерб которых составил 884,6 млрд рублей, говорится в отчете.
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Общество
Путин попросил россиян не покупать продукты впрок
Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
Общество
Коронавирус распространился на 26 регионов России
Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.
Происшествия
В Мурманске нашли сбежавшего моряка с подозрением на коронавирус
Местонахождение моряка, который сбежал из-под карантина в Мурманске установили.
Происшествия
В Якутске в одном из домов по улице Ярославского произошел пожар
В Якутске в одном из домов по улице Ярославского рано утром 18 марта произошел пожар, по предварительным данным, из-за взрыва бытового газа.
Происшествия
Адвокат фигуранта дела «Сети» пожаловался на давление из-за расследования убийства
Адвокат фигуранта дела «Сети» Максима Иванкина Константин Карташов рассказал, что на его подзащитного оказывают давление — к нему приходили неизвестные оперативники и «угрозами и намеками» вынуждали признаться в причастности к убийству.
Общество
Минтруд предложил начислять пенсии россиянам автоматически
Министерство труда РФ предлагает ввести функцию автоматического уведомления о пенсионных накоплениях для граждан от 45 лет.
Политика
Макрон приедет в Москву на 9 мая, несмотря на коронавирус
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году.
Футбол
Обамеянг рассчитывает летом перейти в «Барселону»
Напомним, получив специально разрешение Ла Лиги, "Барселона" вне трансферного окна подписала нападающего "Леганеса" Мартина Брейтуэйта.
Авто
В России появится новый автомобильный документ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Здоровье
Пенсионерам Кузбасса рассказали о профилактике коронавируса
Пожилые люди больше других подвержены заражению нового вируса COVID-19, а из-за сильной нагрузки на иммунную систему не исключены осложнения.
Политика
В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса
В Германии призывают отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Турции
В Турции зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-19, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
Политика
Путин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Политика
Коронавирус обнаружили во всех штатах США
В Западной Вирджинии подтвердили первый случай заражения коронавирусом.
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Происшествия
Украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в ДТП
В результате автокатастрофы погиб многократный призер чемпионата Украины по боксу Дмитрий Лисовой.
Общество
Гость в эфире Соловьёва обозвал украинца и пригрозил дать по голове
Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком и ублюдком, а также пригрозил дать по голове.
Авто
В Шотландии отыскали свалку со старыми машинами Lada
Экспорт авто российского автоконцерна производился в Великобританию и Шотландию в 1974-м.
Происшествия
«Заминированный» самолет прибыл из Москвы в Иркутск по расписанию
Самолет Москва - Иркутск, о "минировании" которого ранее сообщили неизвестные, приземлился в иркутском аэропорту по расписанию, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Иркутска.
Общество
Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы
По словам премьера Черногории Душко Марковича, первые два случая были зафиксированы у женщин, которые вернулись в страну из-за границы.
Общество
Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда
Хоккей
КХЛ приостановила плей-офф Кубка Гагарина
Матчи плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина будут остановлены на одну неделю. С таким заявлением выступила Континентальная хоккейная лига.
Политика
Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных
В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Происшествия
В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего
Неизвестные обстреляли в Коми вертолет Ми-8, который следовал по маршруту Емва (Коми) - Шиес (Архангельская область), с горюче-смазочными материалами, пострадавших нет.
Хоккей