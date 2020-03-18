Общество

Газета.RuГазета.RuСчетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства. В ходе проверок были обнаружены 4 443 нарушения, суммарный ущерб которых составил 884,6 млрд рублей, говорится в отчете.
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Счетная палата выявила нарушений на 884 миллиарда рублей

Lenta.ru17:53

Счетная палата нашла нарушения авиационного обеспечения деятельности МЧС на 284 млн рублей

ТАСС18:16

Счетная палата отчиталась об увеличении бюджетных нарушений до ₽885 млрд

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Счётная палата выявила нарушения на более 880 млрд рублей за 2019 год

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Нарушение и наказание: СП выявила бюджетные ошибки на 880 млрд рублей

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Деньги пошли в зачет

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Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заявил, что из-за распространения COVID-19 российско-европейская миссия на Марс переносится на 2022 год.
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Матч ТВ 16:21
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Крым временно закрывает границу с Украиной

Как сообщили в погрануправлении ФСБ РФ в республике Крым, с полуночи 18 марта по 1 мая границы полуострова с Украиной будут закрыты для определенных категорий граждан.
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Цена на нефть Brent упала ниже 29 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Родственникам Муслима Магомаева не понравился сериал про певца

Uznayvse.ru 11:11
Здоровье

ВОЗ не советует принимать ибупрофен при лечении от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен и содержащие его лекарства для лечения коронавируса.
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РИА Новости 16:50
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В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

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РИА Новости 18:07
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

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Газета.Ru 10:01
Общество

Режим повышенной готовности вводится в Оренбургской области

Особый режим начинает действовать со среды, 18 марта.
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Идрис Эльба заразился коронавирусом

Super.ru вчера в 14:47
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РИА Новости 20:42
Здоровье

Минздрав Франции назвал опасные при коронавирусе лекарства

Министр здравоохранения Франции Оливье Варан назвал препараты, которые нельзя принимать при коронавирусе.
ФАН 15 марта в 03:39
Общество

Boeing запросил у властей США многомиллиардную помощь

Американская корпорация Boeing запросила у американских властей «десятки миллиардов долларов» финансовой помощи в свете распространения коронавируса нового типа, передает Reuters.
Взгляд.ру 18:44
Политика

Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Известия 14:28
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:29
Общество

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В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Ведомости 18:20
Авто

Спортивный Hyundai Tucson N Line появился в России

Тарантас Ньюс вчера в 03:58
Здоровье

Россиянам старше 60 лет дали рекомендации по профилактике коронавируса

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Газета.Ru 06:27
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Собчак показала, как встречает Константина Богомолова с работы

В личном Instagram-аккаунте Ксения Собчак показала, как готовит супругу ужин, а затем с нетерпением ждет его возвращения с работы.
RuNews24.ru 07:09
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Гость в эфире Соловьёва обозвал украинца и пригрозил дать по голове

Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком и ублюдком, а также пригрозил дать по голове.
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Общество

Ситуация в компании «ЯТЭК» находится под контролем

Внутри компании ПАО "ЯТЭК" приняты все меры безопасности. Весь Якутский офис компании с 18 марта перейдет на удаленную работу.
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