Общество
ИнтерфаксСчетная палата в 2019 году выявила нарушения на 890 млрд рублей
Счетная палата РФ в 2019 году провела на 100 проверок меньше, чем годом ранее, по итогам которых выявила вдвое меньшее количество нарушений на общую сумму почти в 890 млрд рублей, говорится в годовом отчете ведомства.
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с чего всё началось
Общий объем финансовых нарушений в бюджетной сфере, которые выявляют аудиторы Счетной палаты (СП), составил 884,6 млрд руб., говорится в отчете ведомства за 2019 год.Коммерсантъвчера в 18:12
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Счетная палата РФ: исполнение расходов бюджета на нацпроекты в январе-феврале составило 13,16%
Янаульские зори14 марта в 23:10
Счетная палата пересмотрела объем нарушений в бюджетной сфере до 885 млрд рублей
Коммерсантъвчера в 18:12
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Общество
В Севастополе вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Севастополя вводят в городе режим повышенной готовности из-за коронавируса.
Общество
Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Общество
В Абакане ввели режим ЧС после заражения местного жителя коронавирусом
Власти Абакана ввели на территории города режим чрезвычайной ситуации после подтвержденного случая заражения местного жителя коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мэрии города.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Происшествия
Коронавирус еще у четырех красноярцев пока не подтвержден
Еще у четырех жителей Красноярского края подозревают коронавирус.
Политика
Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных
В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Происшествия
В Хакасии пациент погиб при попытке побега из психбольницы
Пациент Туимского психоневрологического интерната в Хакасии погиб при попытке побега, сообщает пресс-служба правительства республики.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Религия
РПЦ ужесточит санитарные требования при проведении богослужений
Документ предписывает отказаться от целования креста по окончании литургии и соблюдать повышенные требования к нормам гигиены при проведении крещения, причастия и соборования.
Происшествия
В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин
Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
Здоровье
Ошибки европейских врачей при лечении коронавируса назвали в Китае
В одном из недавних интервью специалисты из города Ухань, ставшего очагом распространения коронавирусной инфекции, рассказали о том, в чем именно заключалась главная ошибка врачей Европы во время лечения коронавируса.
Политика
Трамп ответил на заявления о причастности США к появлению коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о причастности США к распространению коронавируса в мире.
Финансы
Курс доллара превысил 76 рублей
Курс доллара превысил 76 рублей впервые с февраля 2016 года. Курс доллара вырос на 89 копеек и составил 76,33 рубля.
Общество
Налоговая служба откажется от выездных проверок из-за эпидемии коронавируса
Из-за распространения коронавируса количество выездных проверок сократят до минимума, проводить их будут только в случае критической необходимости, объясняет один из чиновников.
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.25 — изменен режим All Pick
Valve выпустила обновление 7.25 для Dota 2. В нем разработчики изменили распределение золота за убийства, а также характеристики многих предметов и персонажей.
Общество
Назван риск удаленной работы для банков
Сотрудников переводят на работу из дома на фоне риска распространения коронавируса.
Наука
В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца
Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Общество
Ветераны Латышского легиона СС получали награды Латвии и США
Авто
«Автотор» в I квартале снизит объем производства из-за коронавируса
Во вторник, помимо 4 тыс. сотрудников "Автотора", в обеспечении работы предприятия заняты около 30 тыс. человек, работающих с смежных отраслях.
Экономика
Организаторы выставок и конгрессов оценили свои убытки в 50 млрд руб
В своем письме организаторы выставок и конгрессов приводят оценку потерь отрасли от запрета на проведение массовых мероприятий и ограничений поездок — более 50 млрд руб.
Происшествия
Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку
По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Общество
Абэ добился поддержки G7 в проведении Олимпиады
Лидеры «Большой семерки» в ходе видеоконференции поддержали премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который заявил о намерении провести Олимпиаду в Токио вопреки распространению коронавируса.
Экономика
«Энел Россия» сократила прибыль почти в девять раз
"Энел Россия" сократила прибыль почти в девять раз "Энел Россия", продав свой крупнейший актив, угольную Рефтинскую ГРЭС, сократила чистую прибыль за 2019 год в 8,6 раза, заработав всего 895 млн руб. Причина — бумажные списания из-за переоценки активов.
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Политика
Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд
На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.