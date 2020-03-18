Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСчетная палата в 2019 году выявила нарушения на 890 млрд рублей

Счетная палата РФ в 2019 году провела на 100 проверок меньше, чем годом ранее, по итогам которых выявила вдвое меньшее количество нарушений на общую сумму почти в 890 млрд рублей, говорится в годовом отчете ведомства.
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с чего всё началось
Общий объем финансовых нарушений в бюджетной сфере, которые выявляют аудиторы Счетной палаты (СП), составил 884,6 млрд руб., говорится в отчете
 ведомства за 2019 год.
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Счетная палата в 2019 году выявила нарушения на 890 млрд рублей

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Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

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