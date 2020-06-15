Экономика

РБКРБКСчетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства

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Всего, констатирует Счетная палата, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок: например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ.
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СП выявила у Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения на 900,7 млн рублей

ТАСС17:02

Счетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства

РБК17:00
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