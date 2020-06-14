Экономика

РБКРБКСчетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства

2 фото
Всего, констатирует Счетная палата, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок: например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

СП выявила нарушения в работе Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора

ТАСС17:02

Счетная палата раскритиковала борьбу с COVID-19 на Ставрополье

Newstracker.ru06:37

Счетная палата проверила исполнение бюджета в АПК и рыболовстве РФ за 2019 г

ПРАЙМ17:15

Счетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства

РБК17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 17:25, Ашберн
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
4,1K
Театры

Первый в России minecraft-спектакль «Вишнёвый сад» покажет БДТ

Псковское агентство информации 08:07
22
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
6,4K
Политика

Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru вчера в 16:23
1,5K
Политика

Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне

Газета.Ru 14:18
540
Авто

Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня вчера в 03:17
23
Общество

Компанию Баффетта заподозрили в поставке кирпичей протестующим в США

Коммерсантъ 05:16
9
Игры

Вышел первый трейлер ремейка Mafia

Vprognoze.ru вчера в 16:01
18
Общество

Вильфанд прогнозирует возвращение жары в европейскую часть России

В западной половине европейской части России ожидается температура на 4 °С выше нормы, в восточной части — на 2 °С выше нормы.
RT на русском 12 июня в 19:31
241
Общество

Опубликована карта выхода России из самоизоляции

«С помощью интерактивной карты, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф, можно ознакомиться с ситуацией в каждом субъекте РФ и узнать, на каком этапе выхода из режима самоизоляции находится конкретный регион, какие ограничения уже отменили, а какие еще действуют», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 12 июня в 04:41
353
Политика

Президент Франции объявил о победе над эпидемией

Сегодня, 14 июня, президент Эмманюэль Макрон обратился к соотечественникам и объявил, что эпидемия коронавируса побеждена.
Коммерсантъ 14:35
12
Происшествия

Мосгорсуд сегодня может вынести приговор гражданину США и еще нескольких стран Полу Уилану

Мосгорсуд сегодня может вынести приговор гражданину США и еще нескольких стран Полу Уилану, которого ФСБ обвиняет в шпионаже.
Эхо Москвы 17:05
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
2,5K
Политика

Путин прокомментировал события в США

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины.
Газета.Ru 05:21
510
Общество

Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине

Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
iReactor 07:26
31
Театры

В проекте #вечерстеатралом – «№13» МХТ им. Чехова

Театрал вчера в 02:53
Футбол

Николич не намерен менять стиль «Локомотива»

Новый наставник «Локомотива» Марко Николич после победы над «Тамбовом» (1:0) в контрольном матче призвал не акцентировать внимание на счете.
ProstoProSport 15:00
Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

В связи с новым техническим регламентом таможенного союза ввоз самосвалов справа, спецтехники, манипуляторов и седельных тягачей в категориях M2 и M3 теперь полностью запрещен.
Evo-rus.com вчера в 10:08
200
Здоровье

В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом

В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
79
Здоровье

Москвичам рассказали, как стать донорами крови

Горожанам рассказали о том, как стать донорами, а также о требованиях к желающим помочь нуждающимся людям.
Вечерняя Москва 04:44
1
Игры

Показаны девять минут геймплея игры-симулятора хирургических операций

Ferra 13:48
2
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru 11:12
1,1K
Кино

Кумиру советских зрителей Гойко Митичу исполнилось 80 лет

ИА Красная Весна вчера в 12:34
22
Общество

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ru 13:45
276
Происшествия

Пропавшая во время марафона спортсменка умерла от теплового удара под Одессой

В Одессе скончалась спортсменка, которая пропала во время марафона «Ультра-Трейл Куяльник».
Регион online 16:24
Здоровье

Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом.
Lenta.ru 13:53
24
Авто

Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 03:10
102
Футбол

Игравший в РПЛ чернокожий футболист описал проявления расизма в России

Lenta.ru 16:00
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в Атланте

Два человека убиты, ранения получили пять человек, сообщил 14 июня телеканал FoxNews со ссылкой на полицию.
Известия 11:22
Политика

Пушков высмеял слова главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»

В воскресенье, 14 июня, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Укринформ» заявил, что в вопросе решения конфликта в Донбассе украинская сторона занимает позицию «наступательной дипломатии», которая якобы вынудит Россию идти на «конструктив».
Известия 16:56
8
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Счётная палата Российской Федерации
Высший постоянно действующий орган внешнего государственного контроля (аудита) Российской Федерации, образуемый в порядке, установленном действующим законодательством страны, и подотчётный Федеральному Собранию.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное