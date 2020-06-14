Экономика
РБКСчетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства
Всего, констатирует Счетная палата, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок: например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ.
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Первый в России minecraft-спектакль «Вишнёвый сад» покажет БДТ
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Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
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Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Газета.Ru 14:18
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня вчера в 03:17
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Вышел первый трейлер ремейка Mafia
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В западной половине европейской части России ожидается температура на 4 °С выше нормы, в восточной части — на 2 °С выше нормы.
RT на русском 12 июня в 19:31
Общество
Опубликована карта выхода России из самоизоляции
«С помощью интерактивной карты, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф, можно ознакомиться с ситуацией в каждом субъекте РФ и узнать, на каком этапе выхода из режима самоизоляции находится конкретный регион, какие ограничения уже отменили, а какие еще действуют», — говорится в сообщении.
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Мосгорсуд сегодня может вынести приговор гражданину США и еще нескольких стран Полу Уилану
Мосгорсуд сегодня может вынести приговор гражданину США и еще нескольких стран Полу Уилану, которого ФСБ обвиняет в шпионаже.
Эхо Москвы 17:05
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
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Политика
Путин прокомментировал события в США
25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины.
Газета.Ru 05:21
Общество
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Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
iReactor 07:26
Театры
В проекте #вечерстеатралом – «№13» МХТ им. Чехова
Театрал вчера в 02:53
Футбол
Николич не намерен менять стиль «Локомотива»
Новый наставник «Локомотива» Марко Николич после победы над «Тамбовом» (1:0) в контрольном матче призвал не акцентировать внимание на счете.
ProstoProSport 15:00
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
В связи с новым техническим регламентом таможенного союза ввоз самосвалов справа, спецтехники, манипуляторов и седельных тягачей в категориях M2 и M3 теперь полностью запрещен.
Evo-rus.com вчера в 10:08
Здоровье
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
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Кумиру советских зрителей Гойко Митичу исполнилось 80 лет
ИА Красная Весна вчера в 12:34
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Происшествия
Пропавшая во время марафона спортсменка умерла от теплового удара под Одессой
В Одессе скончалась спортсменка, которая пропала во время марафона «Ультра-Трейл Куяльник».
Регион online 16:24
Здоровье
Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом.
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Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 03:10
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Два человека погибли при стрельбе в Атланте
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