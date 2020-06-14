Всего, констатирует Счетная палата, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок: например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ.

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 6,4K

Авто Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры. 23

Общество Вильфанд прогнозирует возвращение жары в европейскую часть России В западной половине европейской части России ожидается температура на 4 °С выше нормы, в восточной части — на 2 °С выше нормы. 241

Общество Опубликована карта выхода России из самоизоляции «С помощью интерактивной карты, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф, можно ознакомиться с ситуацией в каждом субъекте РФ и узнать, на каком этапе выхода из режима самоизоляции находится конкретный регион, какие ограничения уже отменили, а какие еще действуют», — говорится в сообщении. 353

Происшествия Мосгорсуд сегодня может вынести приговор гражданину США и еще нескольких стран Полу Уилану Мосгорсуд сегодня может вынести приговор гражданину США и еще нескольких стран Полу Уилану, которого ФСБ обвиняет в шпионаже.

Общество В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму. 2,5K

Политика Путин прокомментировал события в США 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. 510

Футбол Николич не намерен менять стиль «Локомотива» Новый наставник «Локомотива» Марко Николич после победы над «Тамбовом» (1:0) в контрольном матче призвал не акцентировать внимание на счете.

Авто Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля В связи с новым техническим регламентом таможенного союза ввоз самосвалов справа, спецтехники, манипуляторов и седельных тягачей в категориях M2 и M3 теперь полностью запрещен. 200

Здоровье В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно. 79

Здоровье Москвичам рассказали, как стать донорами крови Горожанам рассказали о том, как стать донорами, а также о требованиях к желающим помочь нуждающимся людям. 1

Здоровье Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом. 24

Авто Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке. 102

Происшествия Два человека погибли при стрельбе в Атланте Два человека убиты, ранения получили пять человек, сообщил 14 июня телеканал FoxNews со ссылкой на полицию.