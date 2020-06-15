Всего, констатирует Счетная палата, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок: например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ.

Происшествия Семья Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отказалась от предложенной материальной помощи и не приняла извинений артиста, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский. 5,2K

Игры PC Gaming Show 2020 пройдет сегодня Организаторы говорят, что более двух десятков студий, издателей и разработчиков примут участие в PC Gaming Show, который предложит «эксклюзивные трейлеры, интервью и шоу». 2

Политика Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите. 1,5K

Политика Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира. 2,9K

Здоровье В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно. 79

Экономика Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. 194

Армия и оружие Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.

Здоровье В Забайкалье стационары делят на ковидные и профильные В Забайкалье разрабатывают маршрутизацию для пациентов, при которой не ковидные стационары города смогут нормально работать в обычном режиме: туда будут поступать люди с инфарктами, инсультами, острой хирургической патологией и обострением хронических заболеваний легочной системы, не рискуя заразиться коронавирусом. 2

Футбол В первом матче «Ювентуса» после карантина Роналду не забил пенальти Форвард с пенальти попал в штангу во время ответного матча полуфинала Кубка Италии против «Милана».

Происшествия В американской Атланте продолжаются протесты В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами. 355

Политика Путин прокомментировал события в США Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США. 835

Экономика Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм». 19

Общество В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса. 376

Авто На базе Ford Transit сделали кемпер Компания Leisure Travel Vans представила новый автодом, в основу которого лет американский фургон Ford Transit. 1

Футбол Орлов поддержал возобновление сезона в РПЛ Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возобновлении сезона-2019/20 в РПЛ.

Происшествия В Одесской области пять человек пострадали при взрыве гранаты Пять человек пострадали при взрыве гранаты РГД-5 в одном из жилых домов Одесской области на Украине, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления полиции.