Экономика
РБКСчетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства
Всего, констатирует Счетная палата, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок: например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 18:45, Ашберн
Технологии
Компания Илона Маска начала продажи ранее названной опасной технологии
Компания американского инженера Илона Маска начала продажи ранее названной опасной технологии.
Live24 04:01
Происшествия
Семья Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отказалась от предложенной материальной помощи и не приняла извинений артиста, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский.
РИА Новости вчера в 09:39
Игры
PC Gaming Show 2020 пройдет сегодня
Организаторы говорят, что более двух десятков студий, издателей и разработчиков примут участие в PC Gaming Show, который предложит «эксклюзивные трейлеры, интервью и шоу».
Evo-rus.com вчера в 14:14
Общество
Мишустин подписал постановление об увеличении пособия по безработице
Правительство увеличило минимальный размер пособия по безработице на три месяца, пишет РБК.
Моя Москва.онлайн 11 июня в 12:58
Политика
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК вчера в 13:11
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Здоровье
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 11 июня в 00:00
Футбол
Леонардо подтвердил, что Кавани и Силва покинут «ПСЖ»
Советский спорт вчера в 13:34
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor 13:28
Космос
Доказана возможность возникновения жизни на Земле от удара астероида
ToDay News Ufa вчера в 09:07
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Армия и оружие
Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов
Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС 18:05
Здоровье
В Забайкалье стационары делят на ковидные и профильные
В Забайкалье разрабатывают маршрутизацию для пациентов, при которой не ковидные стационары города смогут нормально работать в обычном режиме: туда будут поступать люди с инфарктами, инсультами, острой хирургической патологией и обострением хронических заболеваний легочной системы, не рискуя заразиться коронавирусом.
Байкал24 16:58
Экономика
Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз
Стоимость акций малоизвестной на мировом рынке китайской компании недвижимости Fangdd подскочила в цене в 13 раз, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
РБК 13:58
Футбол
В первом матче «Ювентуса» после карантина Роналду не забил пенальти
Форвард с пенальти попал в штангу во время ответного матча полуфинала Кубка Италии против «Милана».
Live24 вчера в 07:53
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Гаджеты
В Сети появились фото чехлов для всех моделей iPhone 12
Сегодня интернет-ресурс Gizmochina опубликовал много фото различных чехлов, предназначенных для iPhone 12 всех размеров.
3DNews 12 июня в 12:24
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая рассказала, как она провела время на самоизоляции
Для самоизоляции,супруги выбрали загородный дом, где проводят все свое свободное время, совершенствуя новые увлечения.
Татарстан Сегодня 03:28
Экономика
Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита
О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
Известия 03:05
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
Авто
На базе Ford Transit сделали кемпер
Компания Leisure Travel Vans представила новый автодом, в основу которого лет американский фургон Ford Transit.
32CARS.ru 06:54
Футбол
Орлов поддержал возобновление сезона в РПЛ
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возобновлении сезона-2019/20 в РПЛ.
Metaratings 14:30
Происшествия
В Одесской области пять человек пострадали при взрыве гранаты
Пять человек пострадали при взрыве гранаты РГД-5 в одном из жилых домов Одесской области на Украине, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления полиции.
РИА Новости 13:59
Армия и оружие
В США оценили потенциал ВС России для военного вторжения на Украину
Американские эксперты оценили потенциал ВС России для вторжения на Украину.
HotGeo 03:41
Кино
На экранах стартует показ сериала Сергея Урсуляка «Ненастье»
В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что на экранах стартует показ сериала Сергея Урсуляка "Ненастье".
Piter.tv 12 июня в 14:20
Транспорт
В Москве откроют 25 вестибюлей метро, закрытых в самоизоляцию
Двадцать пять вестибюлей московского метро, которые были закрыты из-за снижения пассажиропотока в период самоизоляции, открываются утром в понедельник, сообщает пресс-служба метрополитена.
РИА Новости 18:32
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ВЭБ разместить «зеленые облигации»
Как рассказал изданию заместитель председателя банка Алексей Мирошниченко, за счет «зеленых облигаций» ВЭБ рассчитывает привлечь около ₽300 млрд, которые пойдут на помощь российским компаниям.
РБК 18:39
Космос
Учёные разгадали тайну радиосигналов из глубин Антарктиды
Импульсная антенна ANITA, поднятая над Антарктидой отметила появление необычных радиосигналов, идущих от поверхности.
HotGeo 11 июня в 06:19