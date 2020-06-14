Экономика
РБКСчетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства
Всего, констатирует Счетная палата, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок: например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ.
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Происшествия
В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:04
Армия и оружие
Forbes рассказал о новейшей российской подлодке
Субмариной грядущего десятилетия, которая станет новым и трудным противником, назвал российскую подводную лодку «Хабаровск» американский журнал Forbes в статье, опубликованной 9 июня на интернет-портале издания.
ИА Красная Весна 11 июня в 04:13
Происшествия
Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео
На кадрах видно, как голые девушка и молодой человек лежат посреди площади и целуются, а вокруг них собрались прохожие, которые смеются и снимают их на камеры своих телефонов.
Lenta.ru 09:15
Общество
Жириновский предложил установить стандарт по зарплатам в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в России нужно установить стандарт уровня зарплат. Об этом он написал на своем Telegram-канале.
РБК вчера в 22:36
Армия и оружие
В ДНР отменили режим полной боеготовности
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил введенный ранее режим полной боеготовности.
Lenta.ru 11:16
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Шоу-бизнес
После шутки о Стасе Костюшкине с Собчак разорвал контракт бренд Mixit
Косметический бренд Mixit закончил сотрудничество с Ксенией Собчак после её шутки об изнасиловании, которое в детстве пережил Стас Костюшкин.
Live24 09:24
Экономика
Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 16:49
Космос
Галактики находятся ближе друг к другу, чем считалось ранее
Сотрудники Американской национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) выяснили, что другие галактики находятся ближе к нам, чем считалось ранее.
Афиша Daily 12 июня в 09:20
Футбол
Зидан станет третьим тренером в истории «Реала» с 200 матчами
Рекорд принадлежит Мигелю Муньосу Мосуну, который был главным тренером «Реала» в течение 25 лет и выводил команду на поле в 605 матчах.
ГЛАС.RU вчера в 07:46
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Газета.Ru 14:18
Кино
Премьера фильма Нолана «Довод» официально перенесена
NewInform вчера в 02:37
Музыка
5 побед из жизни 30-летней Регины Тодоренко
В 2007 году Тодоренко пригласили в украинский проект «Фабрика звёзд 2». Она пробилась в число финалистов и стала солисткой группы Real O, выпустившей в 2010 году дебютный альбом.
SM News вчера в 18:17
Армия и оружие
Два солдата ВСУ погибли при взрыве миномета в Донбассе
Российская газета 17:22
Армия и оружие
Украина призналась в убийстве военачальника из ЛНР
Министерство внутренних дел Украины призналось в ликвидации начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.
Pravda.Ru 17:18
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня вчера в 03:17
Армия и оружие
ВСУ взяли в окружение Санжаровку и намерены отрезать Дебальцево от Углегорска - Безлер
Про словам Безлера, украинская армия закрепилась на двух высотах, расположенных в трех километрах от Углегорска и, скорее всего, будет стараться отрезать город от Дебальцево, так как атаковать в лоб эти населенные пункты неэффективно.
Российский Диалог 15:57
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Армия и оружие
За погружением «Витязя» в Марианскую впадину пытались следить из США
Армия США пыталась следить за погружением российского глубоководного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, рассказали в эфире телеканала «Звезда» представители конструкторского бюро «Рубин» и Фонда перспективных исследований.
Lenta.ru 12:50
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Ростова» Норманном
В шорт-листе английского клуба находится и полузащитник «Ростова» Матиас Норманн.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:25
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Политика
Путин объяснил, в чём заключается сила России
По словам российского лидера, сила России заключается именно в этом и за это «надо держаться».
News.ru 08:06
Гаджеты
Появились аналоги компьютеров Apple на процессорах AMD Ryzen
Аналоги выпускает компания OpenCore Computer. Создатели компьютера Velociraptor утверждают, что он является мощнее, чем Mac Pro.
RuNews24.ru 17:04
Культура
В Тульской области продолжаются съёмки телепрограммы «Поедем, поедим!»
Молодой коммунар 12 июня в 11:44
Экономика
Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов
Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев.
Ведомости 11 июня в 07:01
Здоровье
Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания
Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru 06:27