Экономика

РБКРБКСчетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства

Всего, констатирует Счетная палата, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок: например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ.
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Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе

Ведомости18:48

Счетная палата проверила исполнение бюджета в АПК и рыболовстве РФ за 2019 г

ПРАЙМ17:15

СП выявила нарушения в работе Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора

ТАСС17:02

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РБК17:00

Счетная палата выявила нарушения на 2,9 млн при реставрации здания Росрыболовства

Mockva.ru17:37

Счетная палата раскритиковала борьбу с COVID-19 на Ставрополье

Newstracker.ru06:37
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Космос

Астрономы обнаружили возможный источник необычных космических сигналов

ГТРК Самара 11 июня в 17:32
Политика

Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
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Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

BFM.ru 06:44
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Транспорт

В Москве откроют 25 вестибюлей метро, закрытых в самоизоляцию

Двадцать пять вестибюлей московского метро, которые были закрыты из-за снижения пассажиропотока в период самоизоляции, открываются утром в понедельник, сообщает пресс-служба метрополитена.
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Экономика

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Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы.
CyberSport.ru 12 июня в 06:15
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Кино

Премьеру «Довода» Нолана перенесли

Студия Warner Bros. объявила о переносе премьеры картины Кристофера Нолана "Довод".
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
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Армия и оружие

Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов

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В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
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Культура

У Чимина появились новые татуировки

Большое внимание привлекли снимки Чимина (Jimin). Внимательные поклонники заметили, что на его теле появились новые татуировки.
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Армия и оружие

«Искандеры» Балтфлота провели стрельбы на фоне морских учений НАТО

Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.
Газета.Ru 08:24
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Энергетика

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
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Петербургский дневник 11 июня в 19:55
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Здоровье

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев заявил, что наиболее опасными местами с риском повышенного заражения коронавирусом являются аптеки и магазины.
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Политика

Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
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Общество

Россияне смогут получить соцпомощь без справок

Как отмечается в сообщении на сайте Правительства РФ, это сделает получение помощи "простым и доступным".
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Игры

В Epic Games Store запустили бесплатную раздачу Ark: Survival Evolved

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что в Epic Games Store запустили бесплатную раздачу Ark: Survival Evolved.
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Русфонд готов подтвердить: просьб о помощи с приобретением средств защиты для врачей региональных клиник не становится меньше.
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Главный инфекционист: США вернутся к нормальной жизни только через год

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что страна может вернуться к нормальной жизни только через год.
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В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости вчера в 10:56
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Экономика

В России утверждена программа развития угольной промышленности

В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
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Компанию Баффетта заподозрили в поставке кирпичей протестующим в США

Коммерсантъ 05:16
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Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Армия и оружие

Турция начала новую операцию против курдов в Ираке

Вооруженные силы Турции в воскресенье начали операцию "Лапа орла" против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, передает TRT.
РИА Новости 18:25
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Названы регионы России, лидирующие по уровню благосостояния семей

Лидером рейтинга регионов России по уровню благосостояния семей в девятый раз кряду стал Ямало-Ненецкий округ, гласит исследование РИА "Новости", которые подготовили эксперты агентства.
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Владимир Путин рассчитывает на чужие деньги

Некоторые российские родители точно знают, сколько стоит жизнь их детей. Потому что их дети тяжело больны и нуждаются в постоянном лечении.
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Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима

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