Экономика
РБКСчетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства
Всего, констатирует Счетная палата, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок: например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ.
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Космос
Астрономы обнаружили возможный источник необычных космических сигналов
ГТРК Самара 11 июня в 17:32
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
Транспорт
В Москве откроют 25 вестибюлей метро, закрытых в самоизоляцию
Двадцать пять вестибюлей московского метро, которые были закрыты из-за снижения пассажиропотока в период самоизоляции, открываются утром в понедельник, сообщает пресс-служба метрополитена.
РИА Новости 18:32
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ВЭБ разместить «зеленые облигации»
Как рассказал изданию заместитель председателя банка Алексей Мирошниченко, за счет «зеленых облигаций» ВЭБ рассчитывает привлечь около ₽300 млрд, которые пойдут на помощь российским компаниям.
РБК 18:39
Культура
Стримера забанили на Twitch из-за видео с гориллами
Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы.
CyberSport.ru 12 июня в 06:15
Кино
Премьеру «Довода» Нолана перенесли
Студия Warner Bros. объявила о переносе премьеры картины Кристофера Нолана "Довод".
Ревизор.ру 06:11
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Армия и оружие
Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов
Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС 18:05
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
Культура
У Чимина появились новые татуировки
Большое внимание привлекли снимки Чимина (Jimin). Внимательные поклонники заметили, что на его теле появились новые татуировки.
Popcake 12:55
Армия и оружие
«Искандеры» Балтфлота провели стрельбы на фоне морских учений НАТО
Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.
Газета.Ru 08:24
Энергетика
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости вчера в 01:16
Кино
Индиана Джонс назван величайшим героем кино
Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник 11 июня в 19:55
Здоровье
Названы места с повышенным риском заразиться коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев заявил, что наиболее опасными местами с риском повышенного заражения коронавирусом являются аптеки и магазины.
REGNUM 13:37
Политика
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК вчера в 13:11
Общество
Россияне смогут получить соцпомощь без справок
Как отмечается в сообщении на сайте Правительства РФ, это сделает получение помощи "простым и доступным".
Труд вчера в 05:44
Шоу-бизнес
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью.
Экспресс газета 02:00
Гаджеты
Стало известно, когда NVIDIA может анонсировать новые видеокарты
Массовое производство видеокарт намечено на август этого года, а это значит, что устройство будет полностью анонсировано в сентябре 2020 года.
Evo-rus.com 11:31
Игры
В Epic Games Store запустили бесплатную раздачу Ark: Survival Evolved
В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что в Epic Games Store запустили бесплатную раздачу Ark: Survival Evolved.
Piter.tv 04:40
Здоровье
Как посчитать
Русфонд готов подтвердить: просьб о помощи с приобретением средств защиты для врачей региональных клиник не становится меньше.
Коммерсантъ 18:00
Общество
Главный инфекционист: США вернутся к нормальной жизни только через год
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что страна может вернуться к нормальной жизни только через год.
News.ru 11:25
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости вчера в 10:56
Экономика
В России утверждена программа развития угольной промышленности
В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru 07:30
Армия и оружие
Турция начала новую операцию против курдов в Ираке
Вооруженные силы Турции в воскресенье начали операцию "Лапа орла" против членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, передает TRT.
РИА Новости 18:25
Общество
Названы регионы России, лидирующие по уровню благосостояния семей
Лидером рейтинга регионов России по уровню благосостояния семей в девятый раз кряду стал Ямало-Ненецкий округ, гласит исследование РИА "Новости", которые подготовили эксперты агентства.
Газета.Ru 18:20
Здоровье
Владимир Путин рассчитывает на чужие деньги
Некоторые российские родители точно знают, сколько стоит жизнь их детей. Потому что их дети тяжело больны и нуждаются в постоянном лечении.
Ведомости 16:59
Общество
Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима
Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32