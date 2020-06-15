Общество

РБКРБКСчетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства

Всего, констатирует Счетная палата, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок: например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ.
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Счетная палата нашла нарушения при реставрации зданий Росрыболовства

Телеканал 360°вчера в 21:59

Счетная палата нашла у трех федеральных ведомств нарушения на общую сумму почти 1 миллиард рублей

Эхо Москвывчера в 20:06

СП выявила нарушения в работе Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора

ТАССвчера в 17:02

Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе

Ведомостивчера в 18:48

Счетная палата проверила исполнение бюджета в АПК и рыболовстве РФ за 2019 г

ПРАЙМвчера в 17:15

СП выявила у Минсельхоза и Росрыболовства нарушения на 900,7 млн рублей

Коммерсантъвчера в 19:27

Счетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства

РБКвчера в 17:00
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
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Баскетбол

«ЦСКА больше не стоит подписывать звезд этим летом»

Если Итудис и Андрей Ватутин получат тот же зарплатный фонд, как и в прошлом сезоне, то они могут подписать еще одного высокооплачиваемого игрока.
Известия вчера в 17:01
Общество

Новую выплату получат временные опекуны и волонтеры в Хакасии

Пенсионный фонд выплатит пособия временным опекунам инвалидов, пенсионеров и детей.
Юг Сибири вчера в 22:43
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Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия вчера в 04:13
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Энергетика

Глава «Газпром нефти» назвал логичным продление сделки ОПЕК+ на месяц

Продление сделки ОПЕК+ является логичным, поскольку баланс спроса и предложения на рынке нефти еще не достигнут.
ТАСС вчера в 23:23
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Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
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Политика

Пушков высмеял слова главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»

В воскресенье, 14 июня, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Укринформ» заявил, что в вопросе решения конфликта в Донбассе украинская сторона занимает позицию «наступательной дипломатии», которая якобы вынудит Россию идти на «конструктив».
Известия вчера в 16:56
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Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
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Наука

Проектная деятельность кодинских школьников получила поддержку Богучанской ГЭС

Учащиеся Центра дополнительного образования детей города Кодинска, включая учеников профильного Энергокласса РусГидро, в 2019-2020 годах принимали активное участие в проектной деятельности, направленной на подготовку молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.
ЭнергоНьюс вчера в 21:48
Происшествия

Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова

BFM.ru 13 июня в 06:47
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Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Отмечается, что клиентам, возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
967
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,2K
Происшествия

На озере в Черемховском районе утонул 11-летний мальчик

На озере, расположенном в полутора километрах от деревни Лохово Черемховского района 14 июня утонул 11-летний мальчик, сообщает 15 июня 2020 года пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) 00:36
Армия и оружие

Канада возвращает своих военных инструкторов на Украину

ТАСС вчера в 21:10
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Здоровье

Инфекционный госпиталь Амурского ГПЗ получил партию медоборудования

Партия медицинского оборудования поступила для медучреждений Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Приамурье, где выявлено более 100 заболевших коронавирусом, а также для больницы Свободного, сообщает правительство региона.
РИА Новости 00:41
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Политика

Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложили

Визит главы российского МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию отложили на неопределенный срок.
Суть событий вчера в 11:18
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Общество

IKEA начала переговоры со странами о возврате госпомощи

Шведская сеть гипермаркетов IKEA начала переговоры с правительствами нескольких стран о возврате госпомощи, выделенной компании в качестве меры поддержки в условиях пандемии коронавируса COVID-19, сообщила газета Financial Times (FT).
Коммерсантъ вчера в 23:50
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Финансы

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 10.06.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 13 июня в 13:03
Общество

В Госдуме предложили усилить контроль за шаманами и целителями

Депутат «Единой России» Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением усилить меры контроля за народными целителями и шаманами.
Известия вчера в 18:33
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Футбол

Николич присоединился к тренировкам «Локомотива» на базе

РИА Новости 13 июня в 07:48
Политика

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ вчера в 04:52
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Политика

Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне

Газета.Ru вчера в 14:18
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru вчера в 07:40
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Игры

Новый трейлер The Outlast Trials

Сроки релиза игры не объявлены. The Outlast Trials разрабатывается для РС.
Srnsk вчера в 23:24
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Общество

В Челябинске отменили парад Победы 24 июня

В этом году Челябинск останется без парада Победы.
Уральский меридиан вчера в 11:31
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Общество

Диетолог назвал способ избавиться от пристрастия к сладкому за неделю

Шведский врач-диетолог Фредерик Паулун назвал простой способ, который всего за одну неделю позволит избавиться от пристрастия к сладкому.
Свободная Пресса 12 июня в 05:41
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Политика

Путин допустил создание в России контргиперзвукового вооружения

Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет иметь средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда такое вооружение создадут другие страны.
RT на русском вчера в 12:40
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Футбол

Фабрегас призвал сажать в тюрьму расистов

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о расизме на стадионах.
Спорт-Экспресс вчера в 19:19
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru вчера в 11:12
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Происшествия

В Хакасии на Ивановских озерах погиб турист из Красноярска

Среда24 вчера в 23:51
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