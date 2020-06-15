Общество
РБКСчетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства
Всего, констатирует Счетная палата, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок: например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ.
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Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Баскетбол
«ЦСКА больше не стоит подписывать звезд этим летом»
Если Итудис и Андрей Ватутин получат тот же зарплатный фонд, как и в прошлом сезоне, то они могут подписать еще одного высокооплачиваемого игрока.
Известия вчера в 17:01
Общество
Новую выплату получат временные опекуны и волонтеры в Хакасии
Пенсионный фонд выплатит пособия временным опекунам инвалидов, пенсионеров и детей.
Юг Сибири вчера в 22:43
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия вчера в 04:13
Энергетика
Глава «Газпром нефти» назвал логичным продление сделки ОПЕК+ на месяц
Продление сделки ОПЕК+ является логичным, поскольку баланс спроса и предложения на рынке нефти еще не достигнут.
ТАСС вчера в 23:23
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
Политика
Пушков высмеял слова главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»
В воскресенье, 14 июня, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Укринформ» заявил, что в вопросе решения конфликта в Донбассе украинская сторона занимает позицию «наступательной дипломатии», которая якобы вынудит Россию идти на «конструктив».
Известия вчера в 16:56
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Наука
Проектная деятельность кодинских школьников получила поддержку Богучанской ГЭС
Учащиеся Центра дополнительного образования детей города Кодинска, включая учеников профильного Энергокласса РусГидро, в 2019-2020 годах принимали активное участие в проектной деятельности, направленной на подготовку молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.
ЭнергоНьюс вчера в 21:48
Происшествия
Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова
BFM.ru 13 июня в 06:47
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Отмечается, что клиентам, возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Происшествия
На озере в Черемховском районе утонул 11-летний мальчик
На озере, расположенном в полутора километрах от деревни Лохово Черемховского района 14 июня утонул 11-летний мальчик, сообщает 15 июня 2020 года пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) 00:36
Армия и оружие
Канада возвращает своих военных инструкторов на Украину
ТАСС вчера в 21:10
Здоровье
Инфекционный госпиталь Амурского ГПЗ получил партию медоборудования
Партия медицинского оборудования поступила для медучреждений Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Приамурье, где выявлено более 100 заболевших коронавирусом, а также для больницы Свободного, сообщает правительство региона.
РИА Новости 00:41
Политика
Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложили
Визит главы российского МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию отложили на неопределенный срок.
Суть событий вчера в 11:18
Общество
IKEA начала переговоры со странами о возврате госпомощи
Шведская сеть гипермаркетов IKEA начала переговоры с правительствами нескольких стран о возврате госпомощи, выделенной компании в качестве меры поддержки в условиях пандемии коронавируса COVID-19, сообщила газета Financial Times (FT).
Коммерсантъ вчера в 23:50
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 10.06.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 13 июня в 13:03
Общество
В Госдуме предложили усилить контроль за шаманами и целителями
Депутат «Единой России» Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с предложением усилить меры контроля за народными целителями и шаманами.
Известия вчера в 18:33
Футбол
Николич присоединился к тренировкам «Локомотива» на базе
РИА Новости 13 июня в 07:48
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Газета.Ru вчера в 14:18
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
BFM.ru вчера в 07:40
Игры
Новый трейлер The Outlast Trials
Сроки релиза игры не объявлены. The Outlast Trials разрабатывается для РС.
Srnsk вчера в 23:24
Общество
В Челябинске отменили парад Победы 24 июня
В этом году Челябинск останется без парада Победы.
Уральский меридиан вчера в 11:31
Общество
Диетолог назвал способ избавиться от пристрастия к сладкому за неделю
Шведский врач-диетолог Фредерик Паулун назвал простой способ, который всего за одну неделю позволит избавиться от пристрастия к сладкому.
Свободная Пресса 12 июня в 05:41
Политика
Путин допустил создание в России контргиперзвукового вооружения
Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет иметь средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда такое вооружение создадут другие страны.
RT на русском вчера в 12:40
Футбол
Фабрегас призвал сажать в тюрьму расистов
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о расизме на стадионах.
Спорт-Экспресс вчера в 19:19
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Газета.Ru вчера в 11:12
Происшествия
В Хакасии на Ивановских озерах погиб турист из Красноярска
Среда24 вчера в 23:51