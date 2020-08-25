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РИА Новости
РИА Новости

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата нашла ошибки в системе начисления пенсий, которые часто приводили к нарушению прав россиян. Ведомство рассказало об этом в отчете по итогам проверки работы ПФР за 2017-2019 годы.В источнике
С чего всё началось
Территориальные органы Пенсионного фонда России продолжают выплачивать пенсии умершим гражданам, а их родственники без препятствий снимают деньги с этих счетов, говорится в отчете (.pdf
) Счетной палаты России.
Коммерсантъ18:30
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Газета.Ru

СП: пенсии россиянам три года начислялись с ошибками

Газета.Ru04:16
ТАСС

В Счетной палате выявили нарушения пенсионных прав россиян

ТАСС17:04
РБК

Счетная палата нашла нарушения при начислении пенсий

РБК19:13
Коммерсантъ

Счетная палата выявила выплаты пенсий «мертвым душам» на сотни миллионов

Коммерсантъ18:30
Интерфакс

СП нашла проблемы с пенсиями из-за объединения лицевых счетов

Интерфакс18:08
ПРАЙМ

Счетная палата нашла ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии

ПРАЙМ17:37
РИА Новости

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

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