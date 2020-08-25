Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата нашла ошибки в системе начисления пенсий, которые часто приводили к нарушению прав россиян. Ведомство рассказало об этом в отчете по итогам проверки работы ПФР за 2017-2019 годы.