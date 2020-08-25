Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Смотрите также
Часть сотрудников минского офиса «Яндекса» покинула город
Песков прокомментировал выводы немецких врачей по диагнозу Навального
Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
Водитель Audi протаранил машину своей супруги в Екатеринбурге
Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах
В Минпросвещения не поддержали идею о переносе начала учебного года
Суд отрицает продажу билетов на заседания по делу Ефремова
В Минздраве назвали причины повторного заболевания COVID-19
Тихановская сообщила о шести погибших в ходе протестов в Белоруссии
Blumhouse и Джон Карпентер готовят еще один перезапуск хоррора «Нечто»
Кабмин снизил ставку по образовательным кредитам до 3%
Выгнанная со свадьбы невеста борца Сидакова сбежала в Москву
В Краснодарском крае начали эвакуацию туристов из-за лесных пожаров
Кравчук допустил готовность Украины возобновить подачу воды в Крым
Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального
Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Тихановская сообщила о шести погибших в ходе протестов в Белоруссии
В Минпросвещения не поддержали идею о переносе начала учебного года
Часть сотрудников минского офиса «Яндекса» покинула город
Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
В Минздраве назвали причины повторного заболевания COVID-19
В Москве останется один троллейбусный маршрут
В Краснодарском крае начали эвакуацию туристов из-за лесных пожаров
Кипр откроет границу для некоторых категорий граждан России
Счетная палата нашла ошибки в системе начисления пенсий, которые часто приводили к нарушению прав россиян. Ведомство рассказало об этом в отчете по итогам проверки работы ПФР за 2017-2019 годы.В источнике
С чего всё началось
Территориальные органы Пенсионного фонда России продолжают выплачивать пенсии умершим гражданам, а их родственники без препятствий снимают деньги с этих счетов, говорится в отчете (.pdf
) Счетной палаты России.
Подробнее о событии