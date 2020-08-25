Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам

Нарушения пенсионных прав выявлены в 53% проверенных случаев. Из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили более 377 млн руб.