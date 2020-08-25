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Газета.Ru
Газета.Ru

Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам

Нарушения пенсионных прав выявлены в 53% проверенных случаев. Из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили более 377 млн руб.В источнике
С чего всё началось
Территориальные органы Пенсионного фонда России продолжают выплачивать пенсии умершим гражданам, а их родственники без препятствий снимают деньги с этих счетов, говорится в отчете (.pdf
) Счетной палаты России.
Коммерсантъ18:30
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Сенатор назвал «рабочими вещами» обнаруженные ошибки с начислением пенсий

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Как россиянам выплатят недостающие пенсии. Объяснение юриста при правительстве

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Газета.Ru

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РИА Новости03:33
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Счетная палата выявила выплаты пенсий «мертвым душам» на сотни миллионов

Коммерсантъ18:30
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СП нашла проблемы с пенсиями из-за объединения лицевых счетов

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ТАСС

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