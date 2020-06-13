СП провела проверку исполнения бюджета Минсельхозом, Росрыболовством и Россельхознадзором за 2019 год. В ходе этой проверки были обнаружены нарушения и недостатки на сумму 900,7 млн рублей. Большая часть этой суммы приходится на ошибки Минсельхоза.

Счетная палата выявила нарушения в Минсельхозе на 900 млн рублей

Здоровье У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды. 696

Политика Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма. 2

Общество Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима режима за шпионаж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 325

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости. 554

Экономика Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей. 26

Общество Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами. 1,4K

Политика Макрон не приедет на парад Победы Президент Франции Эмманюэль Макрон не получал приглашение на парад Победы и он не приедет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Елисейского дворца.

Политика В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента. 126

Игры Карточный рогалик Griftlands вышел в раннем доступе Steam Следующее обновление для Griftlands будет выпущено 25 июня в Steam и Epic Games Store. Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.

Общество Челябинск отказался от проведения Парада Победы 29 мая президент РФ подписал Указ "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.". 192

Происшествия В Волгограде подросток со взрывчаткой планировал нападение на школу ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде, планировавший его подросток 2005 года рождения задержан, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы. 1,1K

Здоровье Челны обогнали Казань по числу случаев коронавируса за сутки Набережные Челны по данным за минувшие сутки обогнали Казань по числу новых случаев COVID-19, было выявлено 12 заболевших, в Казани - 11. 1

Политика Кабмин Украины модернизирует диалог с Россией по Донбассу и Крыму Правительство Украины выступает за модернизацию диалога с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе при поддержке международных партнеров и за создание платформы по вопросу Крыма.

Армия и оружие В ДНР отменили режим полной боеготовности Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил введенный ранее режим полной боеготовности.

Фигурное катание Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России. 2

Экономика В Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей Общая площадь комплекса составит 250 тыс. кв. метров, объём инвестиций — около 6,5 млрд рублей, запуск комплекса позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест.

Экономика «Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство. 2,4K