Общество
Газета.RuСчетная палата выявила нарушения в Минсельхозе на 900 млн рублей
СП провела проверку исполнения бюджета Минсельхозом, Росрыболовством и Россельхознадзором за 2019 год. В ходе этой проверки были обнаружены нарушения и недостатки на сумму 900,7 млн рублей. Большая часть этой суммы приходится на ошибки Минсельхоза.
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Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма
Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
Общество
Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии
Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима режима за шпионаж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:16
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
Шоу-бизнес
Наталья Орейро решила стать гражданкой России
Звезда аргентинского телесериала "Дикий ангел" Наталья Орейро подала документы на получение гражданства Российской Федерации.
Вести.Ru 02:05
Экономика
Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей
В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей.
Ведомости 01:29
Происшествия
Истребитель F-15 ВВС США упал в Северное море у побережья Британии
Американский истребитель F-15 в понедельник, 15 июня, рухнул в Северное море у побережья английского графства Йоркшир.
Известия 06:11
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Происшествия
В Красноярске женщина жестоко избила ребенка в лифте
Полицейские в Красноярске разыскивают женщину, которая жестоко избила маленькую девочку в лифте дома.
Известия 01:06
Общество
Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок
В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами.
RuNews24.ru 13 июня в 05:24
Политика
Макрон не приедет на парад Победы
Президент Франции Эмманюэль Макрон не получал приглашение на парад Победы и он не приедет, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Елисейского дворца.
Коммерсантъ 05:43
Политика
В МИД России оценили новый статус Украины в НАТО
Североатлантический альянс предоставил Украине 12 июня статус партнера с расширенными возможностями.
Известия 06:12
Политика
В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram
В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Игры
Карточный рогалик Griftlands вышел в раннем доступе Steam
Следующее обновление для Griftlands будет выпущено 25 июня в Steam и Epic Games Store. Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:38
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Политика
В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах
РИА Новости 06:24
Общество
Челябинск отказался от проведения Парада Победы
29 мая президент РФ подписал Указ "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.".
Кривое-зеркало.ру 02:56
Происшествия
В Волгограде подросток со взрывчаткой планировал нападение на школу
ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде, планировавший его подросток 2005 года рождения задержан, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Интерфакс 04:06
Здоровье
Челны обогнали Казань по числу случаев коронавируса за сутки
Набережные Челны по данным за минувшие сутки обогнали Казань по числу новых случаев COVID-19, было выявлено 12 заболевших, в Казани - 11.
ProGorodChelny.ru 05:53
Политика
Кабмин Украины модернизирует диалог с Россией по Донбассу и Крыму
Правительство Украины выступает за модернизацию диалога с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе при поддержке международных партнеров и за создание платформы по вопросу Крыма.
Известия 06:18
Интернет
«Яндекс» запустил сервис видеозвонков
Яндекс запустил сервис видеовстреч под названием Яндекс.Телемост.
Piter.tv 05:20
Армия и оружие
В ДНР отменили режим полной боеготовности
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил введенный ранее режим полной боеготовности.
Lenta.ru вчера в 11:16
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России.
Metaratings 06:33
Общество
Минздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно
В интервью, размещенном на сайте ведомства Авдеев рассказал, какие последствия может иметь снятие некоторых ограничительных мер.
Вести.Ru вчера в 06:23
Происшествия
Новым центром протестов против насилия полиции в США стала Атланта
Вести.Ru вчера в 09:29
Экономика
В Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей
Общая площадь комплекса составит 250 тыс. кв. метров, объём инвестиций — около 6,5 млрд рублей, запуск комплекса позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест.
REGNUM 06:31
Экономика
«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным
Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС вчера в 20:44
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18