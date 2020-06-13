Общество
Газета.RuСчетная палата выявила нарушения в Минсельхозе на 900 млн рублей
СП провела проверку исполнения бюджета Минсельхозом, Росрыболовством и Россельхознадзором за 2019 год. В ходе этой проверки были обнаружены нарушения и недостатки на сумму 900,7 млн рублей. Большая часть этой суммы приходится на ошибки Минсельхоза.
Читать в источнике
Оценить78
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 06:56, Ашберн
Гаджеты
Xiaomi создаст оболочку не как MIUI, а похожую на Windows Phone
Китайская корпорация Xiaomi разрабатывает оболочку не как ее родная MIUI, а похожую на Windows Phone.
Актуальные Новости 05:28
Экономика
ЦБ в мае зафиксировал отток вкладов из российских банков
Объем вкладов населения в российских банках в мае сократился на 0,1%, что характерно для этого месяца из-за трат на праздники и снижения доходов из-за меньшего числа рабочих дней, говорится в сообщении ЦБ.
ТАСС 05:41
Политика
Посол США в России заявил, что возмущён приговором Уилану
Посол США в России Джон Салливан прокомментировал решение суда по делу американца Пола Уилана, которого приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.
RT на русском 05:55
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Вести.Ru 04:58
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Армия и оружие
США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США.
Военное дело 00:02
Политика
Кремль с пониманием относится к отмене парадов Победы в регионах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в некоторых регионах России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Коммерсантъ 06:46
Политика
В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram
В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34
Общество
Туроператоры усомнились в открытии границ ЕС для россиян с 1 июля
Евросоюз может не открыть границы для россиян с 1 июля, сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Газета.Ru 04:54
Политика
Макрон не приедет на парад Победы в Москве
Президент Франции Эмманюэль Макрон не получал приглашения посетить Россию и не планирует посетить Москву 24 июня, заявили РБК в пресс-службе Елисейского дворца.
РБК 06:28
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
В Пекине сообщили об очень высоком риске распространения коронавируса
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Газета.Ru вчера в 23:44
Экономика
В России отменили «банковский роуминг»
По закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2019 года, предусматривается, что величина комиссии, которая взимается кредитной организацией при переводе денег между счетами физических лиц, не может быть обусловлена открытием таких банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) банка.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 03:37
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Происшествия
В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу
В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Общество
Андрей Шмаров станет главным редактором «Ведомостей»
Совет директоров "Бизнес ньюс медиа" - издателя газеты "Ведомости" - рекомендовал гендиректору компании Глебу Прозорову назначить главным редактором Андрея Шмарова.
ТАСС 06:45
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Экономика
Пищевой гигант бросил вызов глобальной катастрофе
Бросая вызов глобальной катастрофе, международная корпорация планирует сократить выбросы парниковых газов от своего производства (углеродный след) и свести их к нулю к 2039 году.
Lenta.ru 06:32
Происшествия
Защита Ефремова назвала разговоры о сумме компенсации преждевременными
Защита Михаила Ефремова считает преждевременным рассуждать о сумме компенсации для родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщила РИА Новости адвокат актера Елизавета Шаргородская.
РИА Новости 06:29
Шоу-бизнес
Суд не смог развести Джигана и Самойлову
iReactor 05:59
Общество
В Госдуме захотели строить мусоросжигательные заводы без экспертизы
Депутаты Госдумы предложили отменить государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) при строительстве самых опасных объектов, в том числе мусоросжигательных заводов, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:29
Общество
«Алые паруса» в Петербурге проведут в формате телетрансляции
Праздник петербургских выпускников "Алые паруса" в нынешнем году из-за ситуации с коронавирусом пройдет 27 июня в формате телетрансляции.
МР7.ру 06:48
Общество
Обвиняемый в убийстве историк Соколов отказался от адвокатов
АиФ Санкт-Петербург 06:41
Политика
В МИД России оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями - это политический сигнал "партии войны" в Киеве и говорит о незаинтересованности альянса решить конфликт в Донбассе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
РИА Новости 05:43
Политика
Путин отверг критику КПРФ по поправкам к Конституции
Москва, 14 июня 2020, 16:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на критику со стороны Коммунистической партии Российской Федерации по поправкам к Конституции.
REGNUM вчера в 09:00
Здоровье
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в Дагестане
В Дагестане удалось наладить предоставление медпомощи больным коронавирусом и снизить число новых больных, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:16
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
РБК 05:23