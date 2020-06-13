СП провела проверку исполнения бюджета Минсельхозом, Росрыболовством и Россельхознадзором за 2019 год. В ходе этой проверки были обнаружены нарушения и недостатки на сумму 900,7 млн рублей. Большая часть этой суммы приходится на ошибки Минсельхоза.

Счетная палата выявила нарушения в Минсельхозе на 900 млн рублей

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