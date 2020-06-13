Общество
Газета.RuСчетная палата выявила нарушения в Минсельхозе на 900 млн рублей
СП провела проверку исполнения бюджета Минсельхозом, Росрыболовством и Россельхознадзором за 2019 год. В ходе этой проверки были обнаружены нарушения и недостатки на сумму 900,7 млн рублей. Большая часть этой суммы приходится на ошибки Минсельхоза.
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Общество
В двух регионах России отменили парады Победы
В Москве парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 05:07
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ вчера в 07:12
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Общество
Песков посоветовал москвичам смотреть парад Победы по телевизору
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каждый желающий не сможет попасть на парад Победы на Красную площадь 24 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:35
Общество
Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы
Племянница американского президента Дональда Трампа Мэри опубликует книгу, в которой раскроет информацию о налогах своего дяди.
Lenta.ru вчера в 22:08
Происшествия
В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте
Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
ТАСС 00:21
Происшествия
У берегов Англии разбился американский истребитель
Истребитель F-15 ВВС США упал в Северном море, недалеко от берегов английского графства Йоркшир.
Вести.Ru 06:43
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Общество
Праздник «Алые паруса» пройдет в формате телетрансляции
Праздник выпускников пройдет в формате телевизионной трансляции.
Российская газета 06:01
Политика
Путин раскрыл свою роль в организации броска на Приштину
Российский марш-бросок на Приштину из Боснии в ночь с 11 на 12 июня 1999 года заключался в закреплении в аэропорту Слатина без согласования с другими войсками.
Lenta.ru вчера в 06:28
Происшествия
В Петербурге задержали участников кулачных боев на воде
Российская газета 06:21
Шоу-бизнес
Прилучный и Муцениеце официально развелись
Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально разведены. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в понедельник, 15 июня.
Lenta.ru 05:28
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Вести.Ru 04:58
Авто
Названы мешающие продаже подержанного автомобиля проблемы
Ещё одной причиной, которая вызывает трудности при продаже авто на вторичном рынке, может стать непопулярная у российских автовладельцев трансмиссия, например, роботизированная коробка передач.
Тарантас Ньюс 02:40
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Происшествия
В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу
Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
Футбол
Смолов остался в запасе «Сельты» на матч с «Вильярреалом»
Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов не попал в основной состав команды на домашний матч 28-го тура Примеры против «Вильярреала».
Metaratings 13 июня в 10:44
Происшествия
Умерла лжехирург из Краснодара Алена Верди
В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает Следственное управление СК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 05:45
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru вчера в 12:10
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
Шоу-бизнес
Лисовец рассказал о последнем трагическом визите Жанны Фриске
Стилист Владислав Лисовец рассказал о последнем визите Жанны Фриске в салон красоты.
Территория новостей вчера в 08:27
Авто
Компания Chevrolet возобновила продажи бюджетных моделей в России
Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt снова появились в продаже Бюджетные авто Chevrolet, собирающиеся на автозаводе UzAuto Motors, знакомые автолюбителям под суббрендом Ravon опять появились в автосалонах РФ.
Inc-news.ru 06:18
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Экономика
«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным
Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС вчера в 20:44