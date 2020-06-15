Общество

РБКРБКСчетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства

Всего, констатирует Счетная палата, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок: например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ.
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Счетная палата выявила нарушения в работе Министерства сельского хозяйства и Росрыболовства

Эхо Москвы01:31

Счетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства

РБКвчера в 17:00

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Ведомостивчера в 18:48

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ТАССвчера в 17:02

Счетная палата нашла нарушения при реставрации зданий Росрыболовства

Телеканал 360°вчера в 21:59
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Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
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