Общество
РБКСчетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства
Всего, констатирует Счетная палата, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок: например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ.
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Общество
В Челябинске отменили запланированное на 24 июня построение войск и техники
REGNUM вчера в 11:15
Здоровье
Стали известны места с высоким риском заразиться коронавирусом
Наиболее опасными местами с точки зрения угрозы распространения COVID-19 являются места скопления людей, среди которых кинотеатры, религиозные учреждения и театры, сообщается в исследовании американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
Аргументы и Факты вчера в 13:21
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
Политика
Предсказан отказ Европы от открытия границ для россиян
Предсказывается, что Европа пока откажется от снятия ограничений на въезд для россиян, так как число новых случаев инфицирования COVID-19 в России еще велико.
Lenta.ru 02:21
Происшествия
В Волгограде убили иностранного студента-медика
Газета.Ru 02:31
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Шоу-бизнес
Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом
Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru вчера в 16:58
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Газета.Ru 03:01
Здоровье
Пензенский Минздрав сообщил о шести новых смертях от коронавируса
О ситуации с коронавирусной инфекцией доложил глава Минздрава Пензенской области Александр Никишин на планерке в региональном правительстве.
Stolica58.ru 02:39
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
Политика
WP: Трамп подбирает новый лозунг для своей избирательной кампании
Президент США Дональд Трамп подбирает новый лозунг для своей избирательной кампании, о котором будет объявлено в ближайшие недели.
ТАСС вчера в 09:12
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
RT на русском 03:01
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Кино
Премьеры «Матрицы 4» и «Годзиллы против Кинг Конга» отложены
Киностудия Warner Bros. внесла значительные изменения в прокатные графики своих крупнобюджетных проектов, в том числе фантастических фильмов "Годзилла против Кинг Конга" и "Матрица 4".
Kinonews.ru 13 июня в 02:24
Здоровье
В Костромской области за сутки заболели коронавирусом 27 человек
Врачи вылечили в Костромской области 593 заболевших. В настоящее время стационарное лечение проходят 78 пациентов.
ГТРК Кострома вчера в 03:10
Общество
В Госдуме захотели строить мусоросжигательные заводы без экспертизы
Депутаты Госдумы предложили отменить государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) при строительстве самых опасных объектов, в том числе мусоросжигательных заводов, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:29
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Гаджеты
Распродажа: «МегаФон» продает смартфон с 256 Гбайт памяти менее чем за 12 тысяч рублей
При цене в 12 тысяч рублей Huawei P30 Lite New Edition является практически уникальным смартфоном.
Dgl.ru вчера в 17:45
Общество
Вильфанд предупредил об опасности второй «волны тепла»
Вторая «волна тепла» в Московском регионе может негативно отразиться на здоровье пожилых жителей столицы.
Известия вчера в 23:55
Происшествия
В Крыму задержали мужчину с разорванным паспортом Украины
Мужчина с разорванным паспортом Украины пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска и был задержан российскими пограничниками, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
РИА Новости 03:23
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
Армия и оружие
Украина призналась в убийстве военачальника из ЛНР
Министерство внутренних дел Украины призналось в ликвидации начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко.
Pravda.Ru вчера в 17:18
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08