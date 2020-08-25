Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Live24
Live24

Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам

В Счетной палате отметили, что еще одной причиной может быть смена фамилии. В период проведения проверки выяснилось, что ПФР не указывал на лицевых счетах граждан сведения о фамилии, которую человеку давали при рождении. Это привело к ошибкам при регистрации и появлению двойных лицевых счетов.В источнике
С чего всё началось
Региональные отделения Пенсионного фонда России выплачивают пенсии умершим гражданам, но деньги получают их родственники, сообщается в отчете
 Счетной палаты России по итогам проверки.
Вести.Ru25 августа в 03:49
Подробнее о событии
РБК

Как обеспечить себе пенсию с помощью криптовалюты: 5 советов от экспертов

РБКвчера в 02:00
Газета.Ru

СП: пенсии россиянам три года начислялись с ошибками

Газета.Ru25 августа в 04:16
ПРАЙМ

Кто может столкнуться с недоплатой пенсии и что с этим делать

ПРАЙМ25 августа в 11:22
РИА Новости

Сенатор назвал ошибки с начислением пенсий «рабочими вещами»

РИА Новости25 августа в 08:13
URA.Ru

Профессор ВШЭ объяснил ошибку ПФР, снизившую пенсии

URA.Ru25 августа в 12:54
Интерфакс

СП нашла проблемы с пенсиями из-за объединения лицевых счетов

Интерфакс24 августа в 18:08
ТАСС

В Счетной палате выявили нарушения пенсионных прав россиян

ТАСС24 августа в 17:04

МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального
RT на русском04:57
545

Эстонским лихачам предложат вместо штрафа 45 минут стоять на обочине

Депутаты предложили давать в таких случаях водителю выбор: оплатить штраф или выбрать другой законный метод воздействия, например 45-минутную "успокоительную остановку", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.
Эстонским лихачам предложат вместо штрафа 45 минут стоять на обочине
Интерфакс04:47

Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.
РИА Новости04:47
11

Лукашенко заявил о дипломатической бойне за Белоруссию

Против Белоруссии ведется дипломатическая война, а «неустоявшие соседи» вынуждают тратить республику большие суммы на охрану западных границ, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.
РБК06:03
268

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
343

Эвандер Кэйн недоволен реакцией НХЛ на стрельбу в чернокожего в Висконсине: «Говорить об этих проблемах должен не только я»

Форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кэйн раскритиковал реакцию игроков НХЛ на инцидент со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине.
Sports.ru03:41