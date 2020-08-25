Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам

В Счетной палате отметили, что еще одной причиной может быть смена фамилии. В период проведения проверки выяснилось, что ПФР не указывал на лицевых счетах граждан сведения о фамилии, которую человеку давали при рождении. Это привело к ошибкам при регистрации и появлению двойных лицевых счетов.