Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам
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В Счетной палате отметили, что еще одной причиной может быть смена фамилии. В период проведения проверки выяснилось, что ПФР не указывал на лицевых счетах граждан сведения о фамилии, которую человеку давали при рождении. Это привело к ошибкам при регистрации и появлению двойных лицевых счетов.В источнике
С чего всё началось
Региональные отделения Пенсионного фонда России выплачивают пенсии умершим гражданам, но деньги получают их родственники, сообщается в отчете
Счетной палаты России по итогам проверки.
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