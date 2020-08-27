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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам

По информации счетной палаты РФ, зачастую ошибки возникали в результате некорректного сбора данных. Выявлено, что в некоторых случаях надбавки не были начислены из-за того, что человек открывал несколько счетов или один СНИЛС присваивался сразу нескольких россиянам.В источнике
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ТАСС

В Счетной палате выявили нарушения пенсионных прав россиян

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