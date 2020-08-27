Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам
Смотрите также
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
ФСБ арестовала украинского шпиона в РВСН
Поджог мог стать причиной пожара на борту военного корабля в США
Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о ее «исчезновении»
Лукашенко рассказал об экономическом ущербе от протестов
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Из-за лесного пожара под Воронежем эвакуировали 26 человек
Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
Иркутская область примет участие во всероссийской акции «Ночь кино»
Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией
В России несуществующим пенсионерам выплатили 377 млн рублей
ФСБ арестовала украинского шпиона в РВСН
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт
Путин поручил разобраться с ситуацией с Башкирской содовой компанией
Россия ответила на расширение санкций США
Операторы связи отказываются от безлимитных тарифов
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку
Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
Белорусский ОМОН пресек несанкционированную акцию оппозиции в Минске
По информации счетной палаты РФ, зачастую ошибки возникали в результате некорректного сбора данных. Выявлено, что в некоторых случаях надбавки не были начислены из-за того, что человек открывал несколько счетов или один СНИЛС присваивался сразу нескольких россиянам.В источнике
С чего всё началось
Региональные отделения Пенсионного фонда России выплачивают пенсии умершим гражданам, но деньги получают их родственники, сообщается в отчете
Счетной палаты России по итогам проверки.
Подробнее о событии