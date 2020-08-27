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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам

По информации счетной палаты РФ, зачастую ошибки возникали в результате некорректного сбора данных. Выявлено, что в некоторых случаях надбавки не были начислены из-за того, что человек открывал несколько счетов или один СНИЛС присваивался сразу нескольких россиянам.В источнике
С чего всё началось
Региональные отделения Пенсионного фонда России выплачивают пенсии умершим гражданам, но деньги получают их родственники, сообщается в отчете
 Счетной палаты России по итогам проверки.
Вести.Ru25 августа в 03:49
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РБК

Как обеспечить себе пенсию с помощью криптовалюты: 5 советов от экспертов

РБКвчера в 02:00
URA.Ru

Профессор ВШЭ объяснил ошибку ПФР, снизившую пенсии

URA.Ru25 августа в 12:54
ПРАЙМ

Кто может столкнуться с недоплатой пенсии и что с этим делать

ПРАЙМ25 августа в 11:22
Газета.Ru

СП: пенсии россиянам три года начислялись с ошибками

Газета.Ru25 августа в 04:16
РИА Новости

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

РИА Новости25 августа в 03:33
Интерфакс

СП нашла проблемы с пенсиями из-за объединения лицевых счетов

Интерфакс24 августа в 18:08
ТАСС

В Счетной палате выявили нарушения пенсионных прав россиян

ТАСС24 августа в 17:04

Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
Ведомостивчера в 09:57
3K

Бывший вице-премьер Алтая Пальталлер задержан за превышение полномочий

Правоохранительные органы задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера по подозрению в превышении полномочий в период пребывания на должности.
Газета.Ru01:26
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Тяжелобольных приморцев обеспечат медтехникой

Оборудование является дорогостоящим, самостоятельно его приобрести могут далеко не все паллиативные больные, – отметила руководитель ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №2», главный внештатный специалист по паллиативной помощи детям в Приморье Инна Зеленкова.
ВладМедицина.ру02:10
1

В половине российских городов подорожала стоимость аренды комнат

Больше всего комнаты подорожали с начала года в Севастополе: с 7,8 тыс. до 9,7 тыс. руб. в месяц, то есть на 24,1%. В Сочи аренда комнат поднялась с 11,4 тыс. до 12,8 тыс. руб. — это на 12,1%. Курортные города показывают в высокий сезон прирост не только в сегменте посуточной аренды, но и долгосрочной — некоторые отдыхающие снимают жилье более чем на месяц, говорится в сообщении.
РБКвчера в 04:48
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Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о ее «исчезновении»

Певица МакSим ограничила общение со знакомыми и проводит время с детьми на море, сообщила «СтарХиту» ее директор Маргарита Соколова, комментируя заявление радиоведущей Аллы Довлатовой о ее «исчезновении».
Rambler News Serviceвчера в 07:36
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В Госдуме предложили ужесточить наказание для «черных коллекторов»

В Комитете по безопасности и противодействию коррупции Госдумы разработан законопроект, которым предлагается ужесточить наказание за незаконную коллекторскую деятельность, наказание составит до 12 лет лишения свободы, сообщил журналистам глава комитета Василий Пискарев.
РИА Новости02:47

Путин заявил о заинтересованности в расследовании ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил о заинтересованности в расследовании инцидента с Алексеем Навальным.
Газета.Ruвчера в 15:00
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Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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96 случаев коронавируса выявили в Кузбассе за сутки

Новые инфицирование зарегистрированы в Новокузнецке (29), Кемерове (27), Прокопьевске (13), Анжеро-Судженске (8), Ленинск-Кузнецком (7), Белово (3), Кемеровском МО (3), Новокузнецком МР (3), Краснобродском (1), Полысаево (1), Мысках (1), Ленинск-Кузнецком МО (1). На 27 августа в Кузбассе у 6 156 человек диагностирован коронавирус.
Kursk.com02:13
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