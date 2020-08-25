Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Live24
Live24

Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам

В Счетной палате отметили, что еще одной причиной может быть смена фамилии. В период проведения проверки выяснилось, что ПФР не указывал на лицевых счетах граждан сведения о фамилии, которую человеку давали при рождении. Это привело к ошибкам при регистрации и появлению двойных лицевых счетов.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Как обеспечить себе пенсию с помощью криптовалюты: 5 советов от экспертов

РБКвчера в 02:00
URA.Ru

Профессор ВШЭ объяснил ошибку ПФР, снизившую пенсии

URA.Ru25 августа в 12:54
ТАСС

В Счетной палате выявили нарушения пенсионных прав россиян

ТАСС24 августа в 17:04
Газета.Ru

СП: пенсии россиянам три года начислялись с ошибками

Газета.Ru25 августа в 04:16
РИА Новости

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

РИА Новости25 августа в 03:33
Интерфакс

СП нашла проблемы с пенсиями из-за объединения лицевых счетов

Интерфакс24 августа в 18:08
ПРАЙМ

Кто может столкнуться с недоплатой пенсии и что с этим делать

ПРАЙМ25 августа в 11:22

Новый клип группы BTS установил рекорд в YouTube

Сеул, 26 августа 2020, 11:01 — REGNUM Видеоклип песни южнокорейского бойз-бенда BTS — Dynamite набрал 200 млн просмотров на видеохостинге YouTube за рекордно короткое время — 4 дня и 12 часов после публикации 21 августа.
REGNUMвчера в 04:01
287