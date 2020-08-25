Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам
Смотрите также
Дочь Ларисы Гузеевой выбрила рисунок на бровях
Netflix показал документальный фильм о создании сериала «Ведьмак»
«Как будто 16 лет»: Настя Ивлеева показала себя без макияжа и фотошопа
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Представитель Корчевникова отрицает проблемы со слухом у телеведущего
«Еще вопросы есть?»: Анфиса Чехова доказала, что носит 44 размер, несмотря на пышные формы
В России перенесли премьеру фильма «Цой» Алексея Учителя
У футболиста МЮ Погба обнаружен коронавирус
Похудевшая Ирина Дубцова похвасталась стройной фигурой в купальнике
Посла Белоруссии вызвали в МИД Польши
Стало известно, куда поступила 18-летняя дочь Екатерины Климовой
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
В России несуществующим пенсионерам выплатили 377 млн рублей
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального
Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии
Посла Белоруссии вызвали в МИД Польши
ФСБ обнародовала кадры ареста украинского шпиона в РВСН
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Группа из 30 человек напала на здание посольства Ливии в Минске
Шарапова вошла в топ-25 богатейших женщин России
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Лукашенко назвал условие начала переговоров с оппозицией
«АвтоВАЗ» начал производство новой версии универсала Granta Cross
В Счетной палате отметили, что еще одной причиной может быть смена фамилии. В период проведения проверки выяснилось, что ПФР не указывал на лицевых счетах граждан сведения о фамилии, которую человеку давали при рождении. Это привело к ошибкам при регистрации и появлению двойных лицевых счетов.В источнике
Подробнее о событии