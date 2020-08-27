Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам
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По информации счетной палаты РФ, зачастую ошибки возникали в результате некорректного сбора данных. Выявлено, что в некоторых случаях надбавки не были начислены из-за того, что человек открывал несколько счетов или один СНИЛС присваивался сразу нескольких россиянам.В источнике
С чего всё началось
Региональные отделения Пенсионного фонда России выплачивают пенсии умершим гражданам, но деньги получают их родственники, сообщается в отчете
Счетной палаты России по итогам проверки.
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