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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам

По информации счетной палаты РФ, зачастую ошибки возникали в результате некорректного сбора данных. Выявлено, что в некоторых случаях надбавки не были начислены из-за того, что человек открывал несколько счетов или один СНИЛС присваивался сразу нескольких россиянам.В источнике
С чего всё началось
Региональные отделения Пенсионного фонда России выплачивают пенсии умершим гражданам, но деньги получают их родственники, сообщается в отчете
 Счетной палаты России по итогам проверки.
Вести.Ru25 августа в 03:49
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Как обеспечить себе пенсию с помощью криптовалюты: 5 советов от экспертов

РБКвчера в 02:00
URA.Ru

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URA.Ru25 августа в 12:54
Интерфакс

СП нашла проблемы с пенсиями из-за объединения лицевых счетов

Интерфакс24 августа в 18:08
Газета.Ru

СП: пенсии россиянам три года начислялись с ошибками

Газета.Ru25 августа в 04:16
РИА Новости

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

РИА Новости25 августа в 03:33
ПРАЙМ

Кто может столкнуться с недоплатой пенсии и что с этим делать

ПРАЙМ25 августа в 11:22
ТАСС

В Счетной палате выявили нарушения пенсионных прав россиян

ТАСС24 августа в 17:04

Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей

Кабинет министров дополнительно выделяет регионам и городу Байконур 34 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей
Российская газета07:12
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Министр здравоохранения НСО Хальзов ответил на критику Путина

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов провел брифинг с журналистами, на котором чиновник ответил на очередное негативное упоминание президентом Владимиром Путиным Новосибирской области.
Atas.info07:39

Глава Башкирии поблагодарил Путина после заявления о содовой компании

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выразил благодарность президенту России Владимиру Путину после его заявления о ситуации с Башкирской содовой компанией в среду, 26 августа.
Известиявчера в 11:25
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