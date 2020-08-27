Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам
Смотрите также
Батурина вновь возглавила рейтинг богатейших россиянок
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
Стало известно, куда поступила 18-летняя дочь Екатерины Климовой
США включили в санкционный список два НИИ Минобороны РФ
Белый дом обвинил российских военных в нарушении протоколов в Сирии
Украина закрыла въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Путин поручил проверить законность потери госконтроля в БСК
В России несуществующим пенсионерам выплатили 377 млн рублей
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
В Минобороны объяснили инцидент между военными России и США в Сирии
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. банковских карт
Батурина вновь возглавила рейтинг богатейших россиянок
Тихановская считает, что протесты в Белоруссии не идут на спад
Россия ответила на расширение санкций США
СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена
По информации счетной палаты РФ, зачастую ошибки возникали в результате некорректного сбора данных. Выявлено, что в некоторых случаях надбавки не были начислены из-за того, что человек открывал несколько счетов или один СНИЛС присваивался сразу нескольких россиянам.В источнике
С чего всё началось
Региональные отделения Пенсионного фонда России выплачивают пенсии умершим гражданам, но деньги получают их родственники, сообщается в отчете
Счетной палаты России по итогам проверки.
Подробнее о событии