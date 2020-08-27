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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам

По информации счетной палаты РФ, зачастую ошибки возникали в результате некорректного сбора данных. Выявлено, что в некоторых случаях надбавки не были начислены из-за того, что человек открывал несколько счетов или один СНИЛС присваивался сразу нескольких россиянам.В источнике
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РБК

Как обеспечить себе пенсию с помощью криптовалюты: 5 советов от экспертов

РБКвчера в 02:00
URA.Ru

Профессор ВШЭ объяснил ошибку ПФР, снизившую пенсии

URA.Ru25 августа в 12:54
Интерфакс

СП нашла проблемы с пенсиями из-за объединения лицевых счетов

Интерфакс24 августа в 18:08
Газета.Ru

СП: пенсии россиянам три года начислялись с ошибками

Газета.Ru25 августа в 04:16
РИА Новости

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

РИА Новости25 августа в 03:33
ПРАЙМ

Кто может столкнуться с недоплатой пенсии и что с этим делать

ПРАЙМ25 августа в 11:22
ТАСС

В Счетной палате выявили нарушения пенсионных прав россиян

ТАСС24 августа в 17:04

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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Белорусского посла вызвали в МИД Польши из-за заявлений Лукашенко

Белорусского посла в Варшаве вызвали в МИД Польши из-за заявлений руководства Белоруссии о якобы желании польской стороны присоединить Гродненскую область, сообщил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.
Взгляд.ру09:15
10

Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новости05:35
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В Москве выставят на аукцион дом VIP-свадеб на Воробьевых горах

Дом торжеств «Сафиса», в котором часто празднуют свадьбы представители московской элиты, будет выставлен на торги в соответствии с решением Арбитражного суда Москвы о банкротстве компании, связанной с экс-владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым.
Компания08:12
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Польша отреагировала на план Путина по Белоруссии

«Правительство [Польши] призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларуси под ложным предлогом "восстановления контроля" — враждебного акта, нарушающего международное право и права белорусского народа, который должен самостоятельно решать свою судьбу», — отреагировал Моравецкий.
Lenta.ru09:55
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Навального и Соболь обязали выплатить 88 млн иска лично Пригожину

Ранее Алексей Навальный объявил о ликвидации ФБК из-за решения суда, согласно которому оппозиционер, его соратница Любовь Соболь и сам фонд должны выплатить компании «Московский школьник» почти 88 млн рублей.
МР7.рувчера в 00:17
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В Петербурге осужден торговец аккаунтами каршеринга «Делимобиль»

Санкт-Петербург, 27 августа 2020, 16:23 — REGNUM В Петербурге мужчина создавал аккаунты граждан в популярном сервисе каршеринга «Делимобиль» без ведома самих людей, а затем продавал учетные записи по сходной цене тем, кто хотел воспользоваться каршерингом под чужим именем.
REGNUM09:23
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